H.I.G. Capital verkauft die WERU Group an DOVISTA A/S

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 36 Milliarden Euro gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Verkauf der WERU Group (das „Unternehmen" oder „WERU") mit DOVISTA A/S, einem führenden nordeuropäischen Hersteller von Fenstern und Türen, abgeschlossen hat. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

WERU, ein führender Hersteller von Fenstern und Türen in Deutschland, wurde 2014 von H.I.G. übernommen und erwarb kurz danach UNILUX, einen führenden Hersteller von holzbasierten Fenstern und Türen. Unter der Eigentümerschaft von H.I.G. modernisierte WERU die Produktionsanlagen der Gruppe, führte neue Produkte ein und implementierte verschiedene digitale Innovationen. Das Unternehmen mit Sitz in Rudersberg (nahe Stuttgart) vertreibt seine Produkte über ein breites Netz von mehr als 1.700 Fachhändlern und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter an drei Produktionsstandorten in Deutschland.

Stefan Löbich, CEO der WERU Group, kommentiert: „In den vergangenen Jahren haben wir eng mit H.I.G. zusammengearbeitet und unsere gemeinsam definierte Strategie erfolgreich umgesetzt. Heute ist die WERU Group ein führender Hersteller von Fenstern und Türen in Deutschland. Für das Unternehmen war es äußerst vorteilhaft, mit H.I.G. einen erfahrenen, verlässlichen und finanzstarken Partner an unserer Seite zu haben. Ich danke H.I.G. für die fortlaufende Unterstützung – nun freue ich mich sehr darauf, für WERU ein neues Kapitel als Teil der DOVISTA-Gruppe aufzuschlagen.“

Allan Lindhard Jørgensen, CEO von DOVISTA A/S, sagt: „Unsere beiden Unternehmen passen hervorragend zusammen. Mit der Übernahme von WERU beschleunigen wir unsere Expansionspläne und machen ganz Europa zu unserem Heimatmarkt. Wir erweitern unser bestehendes Markenportfolio um eine namhafte deutsche Marke für Fenster und Türen und gewinnen mit Deutschland einen bedeutenden Markt zum Aufbau einer starken Präsenz in Mitteleuropa dazu. Wir freuen uns, WERU und seine Mitarbeiter in der DOVISTA-Familie zu begrüßen und auf die Zusammenarbeit mit dem WERU-Team.“

Dr. Klaas Reineke, Managing Director bei H.I.G., ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Stefan Löbich und seinem Team bei WERU hat uns viel Freude bereitet, und wir haben das Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr gerne unterstützt. Mit ausgewählten Add-on-Akquisitionen, kontinuierlicher Digitalisierung und einer noch stärkeren Kundenorientierung nimmt die WERU Group heute eine starke Marktposition in Deutschland ein. Wir sind überzeugt, dass WERU, als Teil von DOVISTA, hervorragend für weiteres Wachstum positioniert ist. Stefan Löbich und seinem Team wünschen wir viel Erfolg für die Zukunft.“

Über WERU

WERU, mit Hauptsitz in Rudersberg, Baden-Württemberg, ist ein führender deutscher Hersteller und Vollsortimenter im Bereich hochwertiger Fenster und Türen. Als ein Qualitätsführer im Markt positioniert WERU seine Produkte im Premium- und Luxussegment. Im Wettbewerbsumfeld sticht WERU durch seine herausragende Servicequalität, Zuverlässigkeit und After Sales Support für den Fachhandel hervor. Im Jahr 2019 wurde WERU mit der Auszeichnung „Deutsche Standards – Marke des Jahrhunderts“ geehrt.

Über DOVISTA

DOVISTA ist ein führender Anbieter von Fenstern und Türen aus Holz und Holz/Aluminium auf dem nordeuropäischen Markt. DOVISTA wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsens in Dänemark. Heute vertreiben mehr als 4.000 Mitarbeiter die Produkte in den Kernmärkten Dänemark, Schweden, Norwegen, Großbritannien und Irland. DOVISTA ist ein Unternehmensverbund bestehend aus neun unverwechselbaren Marken, die zusammen rund 600 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Fenstern und Türen einbringen: VELFAC, Rationel, SP Fönster, Traryd Fönster, Mockfjärds, O H Industri, Natre, Lian und KRONE. Jede DOVISTA-Marke verfolgt eine eigene Strategie, die in dem jeweiligen Markt verankert und eng mit dem Kundenkreis verbunden ist. DOVISTA setzt dabei auf die Bündelung des Wissens, um Synergien zwischen den verschiedenen Marken zu schaffen und die Kompetenzen der DOVISTA-Gruppe weiter zu stärken. DOVISTA ist Teil der VKR-Gruppe und damit ein Verbundunternehmen von VELUX. Die VKR-Gruppe ist im Besitz der dänischen VKR Holding A/S, einer Gesellschaft mit einer gemeinnützigen Stiftung als größtem Gesellschafter.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 36 Milliarden Euro*. Sitz der Gesellschaft ist Miami. Weitere US-Niederlassungen befinden sich in Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, New York und San Francisco. In Europa ist H.I.G. Capital in Hamburg, London, Madrid, Mailand und Paris vertreten. Weitere Zweigstellen gibt es in Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen, sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CDOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G.-Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 27 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.