Allurion Technologies宣佈推出升級版Allurion™減肥計畫和全新企業品牌

麻薩諸塞州納蒂克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Allurion Technologies今天宣佈公司發展過程中的兩個重要里程碑——推出升級版Allurion減肥計畫，以及發佈該公司及其計畫的全球新品牌。

Allurion於2016年開始其旗艦產品Elipse®胃內水球(Gastric Balloon)的商業化銷售。在過去五年中，該公司已經在40個國家治療超過5萬名病人。在這段時期內，公司的減肥解決方案已從單一器材發展為綜合計畫，結合了醫療、數位和營養學方法，以快速啟動減肥過程並養成終身健康習慣。

今天宣佈的新版Allurion計畫包括以下內容：

Allurion ® Balloon：經過重新命名，以反映其與減肥計畫中其他功能的相乘作用

Balloon：經過重新命名，以反映其與減肥計畫中其他功能的相乘作用 Allurion ® 虛擬護理套組：透過Allurion健康追蹤器、聯網磅秤和應用程式，進行端到端病人管理

虛擬護理套組：透過Allurion健康追蹤器、聯網磅秤和應用程式，進行端到端病人管理 Allurion Insights：為醫療服務提供者帶來即時病人狀況分析和遠距醫療功能

Allurion Balloon是全球首個也是唯一無需手術過程(procedureless™)的減肥醫療器材，可在大約16週內使體重減輕10%至15%。已有超過5萬名病人接受Allurion Balloon治療，其品牌重塑不僅顯示出該產品在Allurion計畫中的重要角色，還反映出器材改善可使病人和醫療機構享有最佳體驗。

Allurion Balloon與Allurion®虛擬護理套組互相密切配合運作。虛擬護理套組包含供病人和醫療服務提供者使用的工具，以獲得360度全方位減肥體驗，並獲得終身減肥效果。病人可利用套組內的Allurion健康追蹤器、聯網磅秤和應用程式來追蹤、監測和輔助自己的減肥進展，同時向醫療團隊提供即時資料。Allurion Insights能將這些資料與醫療服務提供者無縫整合，並提供即時病人狀況分析和遠距醫療功能來促進端到端病人管理。

今天推出的新品牌包括全新的訊息、品牌識別、標誌和其他設計元素。這些元素均已融入所有產品之中，以便為全球病人和醫療服務提供者帶來一致和統一的體驗。

Allurion Technologies共同創辦人兼執行長Shantanu Gaur, M.D.表示：「升級版Allurion計畫和新品牌的推出是我們一年多前開始的一項措施的最終成果。該措施旨在重新構想減肥的未來，並使我們從一個僅提供產品的公司發展為提供革命性體驗的公司，為病人帶來終身療效。我們與病人和醫療機構密切合作，開發符合病人需求的體驗。我們期待見證新計畫對世界各地病人的治療效果產生良好影響。」

關於Allurion Technologies

Allurion Technologies致力於終結肥胖症。公司的Allurion計畫提供360度全方位減肥體驗，包括全球首個也是唯一可吞服的免手術減肥胃水球Allurion Balloon、Allurion虛擬護理套組（包括Allurion聯網磅秤、健康追蹤器和相關應用程式），以及Allurion Insights。如欲瞭解有關Allurion的更多詳情，請造訪www.allurion.com。Allurion是Allurion Technologies, Inc.在美國和世界各國的商標。

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