Allurion Technologies宣布推出升级版Allurion™减肥计划和全新企业品牌

马萨诸塞州纳蒂克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Allurion Technologies今天公布了公司发展过程中的两个重要里程碑——推出升级版Allurion减肥计划，以及发布该公司及其计划的全球新品牌。

Allurion于2016年开始其旗舰产品Elipse®胃水球(Gastric Balloon)的商业化销售。在过去五年中，该公司已经在40个国家治疗超过5万名患者。在这段时期内，公司的减肥解决方案已从单一设备发展成为一个综合计划，结合了医疗、数字化和营养学方法，以快速启动减肥过程并养成终身健康习惯。

今天发布的新Allurion计划包括以下内容：

Allurion ® Balloon：经过重新命名，以反映其与减肥计划中其他功能的协同作用

Balloon：经过重新命名，以反映其与减肥计划中其他功能的协同作用 Allurion ® 虚拟护理套件：通过Allurion健康追踪器、可联网体重秤和应用程序，实现端到端患者管理

虚拟护理套件：通过Allurion健康追踪器、可联网体重秤和应用程序，实现端到端患者管理 Allurion Insights：为医疗服务提供商带来实时患者分析和远程医疗功能

Allurion Balloon是全球首个也是唯一无需手术过程(procedureless™)的减肥医疗设备，可在大约16周内使体重减轻10%至15%。已有超过5万名患者接受了Allurion Balloon治疗，其品牌重塑不仅显示出该产品在Allurion计划中的重要作用，还反映了优化患者和医疗机构体验而对设备所进行的改进。

Allurion Balloon与Allurion®虚拟护理套件互相密切配合以开展工作。虚拟护理套件包含供患者和医疗服务提供者所使用的工具，以获得360度全方位减肥体验，并实现终身减肥效果。患者可通过套件内的Allurion健康追踪器、可联网体重秤和应用程序，来跟踪、监测和支持自己的减肥进展，同时向医疗团队提供实时数据。Allurion Insights能将这些数据与医疗服务提供方无缝整合，并通过提供实时患者分析和远程医疗功能来促进端到端患者管理。

今天推出的新品牌包括全新的信息、识别特征、标识和其他设计元素。这些元素均已加入所有产品当中，以便为全球患者和医疗服务提供者带来一致和统一的体验。

Allurion Technologies联合创始人兼首席执行官Shantanu Gaur, M.D.表示：“升级版Allurion计划和新品牌的推出是我们一年多前开始的一项举措的最终成果。该举措旨在重新构想减肥的未来，并使我们从一个仅提供产品的公司发展成为一个提供革命性体验的公司，为患者带来终身疗效。我们与患者和医疗机构密切合作，开发满足患者需求的体验。我们期待见证新计划对世界各地患者的治疗效果产生积极影响。”

关于Allurion Technologies

Allurion Technologies致力于终结肥胖症。公司的Allurion计划提供360度全方位减肥体验，包括全球首个也是唯一可吞服的免手术减肥胃水球Allurion Balloon、Allurion虚拟护理套件（包括Allurion可联网体重秤、健康追踪器和相关应用程序），以及Allurion Insights。如需了解有关Allurion的更多详情，请访问www.allurion.com。Allurion是Allurion Technologies, Inc.在美国和世界各国的商标。

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