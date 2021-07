Reply molda o futuro dos robôs móveis autônomos com o poder do Microsoft Azure

TURIM, Itália--(BUSINESS WIRE)--A Reply acaba de anunciar o desenvolvimento de uma solução de arquitetura de ponta a ponta para robôs móveis autônomos (AMR) no Microsoft Azure que permite novos aplicativos de negócios em todos os setores, reduz custos iniciais e permite a implementação rápida de casos de uso de robótica específicos do cliente.

A solução combina os serviços do Microsoft Azure, a agilidade do SPOT da Boston Dynamics e o conhecimento da Reply em serviços de computação em nuvem inteligente, computação de borda e inteligência artificial. Para demonstrar os recursos de uma plataforma robótica escalonável e versátil, a Reply implementou uma solução automatizada de detecção de danos em veículos, que alavanca essa arquitetura. As locadoras ou revendedoras de veículos devem inspecioná-los quanto a eventuais danos após a devolução, a fim de garantir a segurança e a qualidade da sua frota para os seus clientes. Isso, geralmente, é feito manualmente de forma demorada e cara, com um colaborador andando ao redor do carro, inspecionando-o visualmente, avaliando a gravidade dos danos e criando um relatório de danos.

A Reply integra os Serviços Cognitivos do Azure, Machine Learning e DevOps, bem como Power Apps e Power BI. Graças à base de serviço inteligente do Azure, fluxos de trabalho ágeis e de Machine Learning, esse processo pode ser totalmente automatizado. Usando visão computacional, o SPOT se move livremente pela área de estacionamento e verifica as placas para encontrar o veículo certo. Uma vez detectado, ele caminha ao redor do veículo para registrar sua condição, coletando dados visuais continuamente com sua câmera e sensores. Essas informações são processadas “na borda” ou transmitidas para a nuvem, onde o reconhecimento de imagem avançado e algoritmos de inclinação da máquina realizam a detecção de danos. Todos os danos detectados são salvos no protocolo de devolução, podendo ser apresentados ao cliente e ao gestor da frota para aprovação.

“Esta plataforma coloca o poder do Microsoft Azure em movimento, trazendo-o da nuvem para a Borda e para dispositivos robóticos móveis altamente avançados, dando-lhes autonomia para explorar novos casos de uso nos negócios. Graças à arquitetura de referência ágil, podemos implementar casos de uso específicos para cada cliente em vários setores, incluindo todos os tipos de robôs ou drones móveis”, comenta Filippo Rizzante, CTO da Reply.

“A Reply é uma parceira confiável de longo prazo no fornecimento de soluções Azure IoT e estamos muito satisfeitos em continuar nossa colaboração nesta nova oferta de robótica escalonável. Aproveitando o Microsoft Azure, podemos ajudar a acelerar essa transformação, facilitando para as empresas trazerem recursos de IA e analytics para esses sistemas autônomos de maneira consistente e segura”, revela Lakecia Gunter, vice-presidente e GM, Global IOT Channel da Microsoft.

Com sua agilidade, os robôs móveis autônomos e os veículos guiados automatizados (AGV) podem se mover independentemente de uma infraestrutura central em um terreno que não é tradicionalmente projetado para robôs. Eles podem ser usados em ambientes extremamente perigosos e tóxicos, que podem ser muito perigosos ou barulhentos para pessoas entrarem. De acordo com o ResearchAndMarkets.com, o mercado global de AGV e AMR deve atingir US$ 13,2 bilhões em 2026, com uma taxa de crescimento de cerca de 35%. Os AGVs e AMRs coletivamente vão cruzar a base instalada de 1.5 milhão nos próximos 5 anos para tornar os robôs móveis uma normalidade em nossas atividades operacionais do dia-a-dia.

Reply

A Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] é especializada na concepção e implementação de soluções baseadas nos novos canais de comunicação e mídias digitais. Como uma rede de empresas altamente especializadas, a Reply cria e desenvolve modelos de negócios viabilizados por novas tecnologias, como IA, big data, computação em nuvem, mídia digital e internet das coisas. A Reply fornece consultoria, integração de sistemas e serviços digitais para empresas de telecomunicações e mídia; indústria e serviços; bancos e seguros; e setores públicos. www.reply.com/br

Mercado global de robôs móveis (AGV e AMR):

https://www.businesswire.com/news/home/20210115005190/en/Global-Mobile-Robots-AGV-AMR-Market-Expected-to-Reach-14B-by-2026---The-New-Normal-in-Our-Day-to-Day-Operational-Activities---ResearchAndMarkets.com