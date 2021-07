BigCommerce si espande in Italia offrendo esperienze di e-commerce completamente localizzate per aiutare i merchant a costruire, gestire e far crescere un migliore business online

MILANO--(BUSINESS WIRE)--BigCommerce (Nasdaq: BIGC), piattaforma aperta di ecommerce SaaS leader a livello globale per marchi affermati e in rapida crescita, annuncia di aver esteso la sua attività europea dal Regno Unito, all'Italia insieme ai Paesi Bassi e alla Francia. Con BigCommerce, i merchant in Italia hanno ora accesso a una piattaforma ecommerce flessibile e di livello enterprise costruita per vendere su scala locale e globale. Quest'ultima fase di crescita arriva a quasi un anno dall'IPO della società nell'agosto 2020 e a tre anni da quando l'azienda ha messo per la prima volta radici in EMEA con un ufficio a Londra nel 2018.

Nell'ultimo anno, la pandemia di Covid-19 ha accelerato il passaggio all'ecommerce e ha portato a una crescita significativa dei mercati dell'ecommerce all'interno dell’Eurozona. Nel Regno Unito, così come in Italia, Francia e Paesi Bassi, il volume delle vendite di ecommerce sta crescendo di anno in anno.

In Italia il Covid-19 ha causato dinamiche miste nel panorama dell'ecommerce B2C1: da un lato, le vendite online di servizi sono crollate a causa della crisi del settore del turismo e dei trasporti, mentre le vendite di prodotti hanno subito un'impennata. Soprattutto nei primi mesi del lockdown, gli italiani hanno utilizzato l'ecommerce per acquistare una serie di beni, dal cibo all'abbigliamento e anche dopo la fine della fase più critica della pandemia, l'ecommerce ha preso il centro della scena e l'integrazione tra online e offline si sta facendo sempre più concreta. Le prime stime per il 2021 indicano una crescita più forte, con un consolidamento dei prodotti e una parziale ma importante ripresa dei servizi.

In particolare, nel 2020 l'ecommerce di prodotti in Italia è cresciuto del 45% fino a raggiungere una penetrazione del 9% sul totale degli acquisti al dettaglio, e per il 2021 si stima un aumento del 18% che porterà i prodotti a raggiungere i 30,6 miliardi di euro di transazioni.

L'espansione di BigCommerce creerà nuovi profili in Italia per lavorare direttamente con i merchant del Paese. Come parte di questa esperienza completamente localizzata, i merchant locali saranno in grado di utilizzare la piattaforma BigCommerce per gestire il loro store nella loro lingua e di creare un'esperienza web completamente localizzata per i loro acquirenti, con i loro metodi di pagamento e valute locali.

Commentando l'espansione, Jim Herbert, VP e GM EMEA di BigCommerce, ha dichiarato: "BigCommerce supporta oltre 60.000 merchant in tutto il mondo e quest'ultima fase della nostra espansione EMEA sottolinea il nostro continuo impegno verso la regione e i rivenditori al suo interno. La nostra presenza in Italia ci permetterà di fornire programmi su misura e servizi specifici per i nostri clienti e partner in tutta Europa.

"Dal nostro lancio in EMEA tre anni fa, abbiamo aiutato rivenditori di tutte le dimensioni a migliorare la loro presenza digitale e ad aumentare le vendite attraverso la nostra piattaforma. Abbiamo anche stabilito una forte rete di partner locali sia in Europa che all'interno dei rispettivi mercati per garantire che i merchant abbiano la libertà di lavorare con i partner tecnologici e di agenzia che meglio si adattano alle loro specifiche esigenze aziendali".

MashFrog fa parte del gruppo di partner tecnologici e agenzie locali di BigCommerce, in continua crescita, che include anche Nexi, Intesys e Open Mind.

Edoardo Narduzzi presidente di Mashfrog commenta: "Nel nostro paese ricco di piccole e medie imprese, BigCommerce rappresenta la tecnologia ideale per accelerare l'adozione di strategie eCommerce. Crediamo che BigCommerce sará un punto di svolta per la digital transformation in Italia e per questo Mashfrog supporterá BigCommerce con le sue digital skills.”

Inoltre, BigCommerce ha costruito una base clienti consolidata in Italia con marchi riconosciuti in diversi settori come ad esempio La Perla, Pro-Bolt and riCompro.

Jim Herbert ha concluso: "La nostra piattaforma Open SaaS fornisce ai nostri utenti una soluzione flessibile e auto-scaling, che offre agilità all'interno di una piattaforma progettata per crescere insieme al loro business.

"Questo, insieme alla nostra vasta rete di partner locali, fornirà la giusta combinazione di supporto per permettere ai merchant di costruire e stabilire la loro presenza online a livello locale, con partner locali. A sua volta questo supporterà quei retailer a migliorare l'offerta di ecommerce per i loro clienti finali."

