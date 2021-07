Allurion Technologies apresenta o programa transformado de perda de peso e a nova marca corporativa da Allurion™

Allurion Announces Rebranding and New Allurion Program

NATICK, Mass.--(BUSINESS WIRE)--A Allurion Technologies anunciou hoje dois grandes marcos importantes com o lançamento do programa transformado de perda de peso Allurion e a nova marca mundial para a empresa e o seu programa.

A Allurion iniciou as vendas comerciais do seu Balão Gástrico Elipse® em 2016. Nos últimos cinco anos, a empresa tratou mais de 50 mil pacientes em 40 países. Nesse período, a solução de perda de peso da empresa passou de um único dispositivo a um programa abrangente que combina métodos médicos, digitais e nutricionais para promover a perda de peso e criar hábitos saudáveis permanentes.

O novo Programa Allurion apresentado hoje inclui:

O Allurion ® Balloon, rebatizado para refletir a função sinérgica com outros recursos no programa

Balloon, rebatizado para refletir a função sinérgica com outros recursos no programa O Allurion ® Virtual Care Suite, que possibilita uma gestão integral do paciente através do Allurion Health Tracker, o Connected Scale e o App

Virtual Care Suite, que possibilita uma gestão integral do paciente através do Allurion Health Tracker, o Connected Scale e o App O Allurion Insights, que oferece aos profissionais de saúde uma análise dos pacientes em tempo real e recursos de telemedicina

O Allurion Balloon é o primeiro e único dispositivo médico para perda de peso sem intervenção no mundo que permite perder entre 10 e 15% do peso corporal total em aproximadamente 16 semanas. Mais de 50 mil pacientes foram tratados com o Allurion Balloon, e sua reformulação não só reflete sua função no Programa Allurion, como também as melhorias do dispositivo realizadas para otimizar a experiência do paciente e do profissional de saúde.

O Allurion Balloon funciona em conjunto com o Allurion® Virtual Care Suite. O Virtual Care Suite inclui ferramentas para que o paciente e o profissional de saúde tenham uma experiência completa de perda de peso concebida para oferecer resultados duradouros. O paciente recebe o Allurion Health Tracker, o Connected Scale e o App para monitorar e dar suporte à sua evolução ao mesmo tempo que fornece dados em tempo real à equipe de profissionais de saúde. O Allurion Insights integra perfeitamente estes dados com o profissional de saúde e facilita a gestão integral do paciente fornecendo uma análise do paciente em tempo real e recursos de telemedicina.

A nova marca lançada hoje inclui novas mensagens, identidade, logotipos e outros elementos de design que foram incorporados em todos os produtos para proporcionar uma experiência consistente e unificada aos pacientes e profissionais de saúde em todo o mundo.

“O lançamento do nosso Programa Allurion transformado e da nossa nova marca é a culminação de uma iniciativa que começamos há um ano para reinventar o futuro da perda de peso e passar de uma empresa que oferece um produto a uma empresa que oferece uma experiência revolucionária e proporciona resultados duradouros”, afirmou Shantanu Gaur, médico, cofundador e CEO da Allurion Technologies. “Trabalhamos estreitamente com nossos pacientes e profissionais de saúde para desenvolver uma experiência que atende às necessidades deles e esperamos ver o impacto positivo que isso terá nos resultados dos pacientes em todo o mundo.”

Sobre a Allurion Technologies

Allurion Technologies dedica-se a acabar com a obesidade. O Programa Allurion é uma experiência completa de perda de peso que inclui o Allurion Balloon, o primeiro e único balão gástrico para perda de peso engolível e sem procedimento no mundo, o Allurion Virtual Care Suite, que inclui o Allurion Connected Scale, Health Tracker e o App, e Allurion Insights. Saiba mais sobre a Allurion online no site www.allurion.com A Allurion é uma marca comercial da Allurion Technologies, Inc. nos Estados Unidos e no mundo.

