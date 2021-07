Allurion Technologies dévoile son programme actualisé de perte de poids Allurion™ et sa nouvelle identité de marque

Allurion Announces Rebranding and New Allurion Program

NATICK, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Allurion Technologies annonce aujourd'hui avoir franchi deux étapes majeures avec la version mise à jour du programme de perte de poids Allurion et une nouvelle image de marque mondiale pour la société et son programme.

Allurion a débuté les ventes commerciales de son produit phare, le ballon gastrique Elipse®, en 2016. Durant ces cinq dernières années, la société a traité plus de 50 000 patients dans 40 pays. En parallèle, sa solution de perte de poids, qui se composait initialement d'un seul dispositif, est devenue aujourd'hui un programme complet combinant une approche médicale, numérique et nutritionnelle pour accélérer la perte de poids et instaurer des habitudes saines pour toute la vie.

Le nouveau programme Allurion révèle aujourd'hui ses nouveaux atouts:

Le ballon Allurion ® , relooké pour refléter son rôle synergétique avec les autres éléments du programme

, relooké pour refléter son rôle synergétique avec les autres éléments du programme La gamme de soins virtuels Allurion ® , pour une gestion de bout en bout du patient via la montre intelligente, la balance connectée et l'application Allurion

, pour une gestion de bout en bout du patient via la montre intelligente, la balance connectée et l'application Allurion Allurion Insights, fournit une analyse du patient en temps réel et des fonctions de télésanté

Le ballon Allurion est le premier et seul dispositif médical sans intervention (procedureless™) pour la perte de poids permettant une réduction de 10 à 15% du poids total en 16 semaines environ. Plus de 50 000 patients ont déjà été suivis avec le ballon Allurion, et sa nouvelle image de marque reflète non seulement son rôle dans le programme Allurion, mais aussi les améliorations apportées pour optimiser l'expérience du patient et du soignant.

Le ballon Allurion est un élément indissociable de la gamme de soins virtuels Allurion®. La gamme de soins virtuels comprend des outils offrant au patient et au soignant une expérience complète de la perte de poids, conçue pour générer des résultats durant toute la vie. Le patient reçoit la montre intelligente Allurion, la balance connectée, et l'application pour suivre et booster sa progression, tout en fournissant des données en temps réel à l'équipe de santé. Allurion Insights intègre toutes ces données et permet une gestion de bout en bout du patient grâce à des analyses en temps réel et des fonctions de télésanté.

Lancée aujourd'hui, la nouvelle image de marque comprend des messages, une identité, des logos et d'autres éléments stylistiques qui ont été incorporés à tous les produits afin de diffuser une expérience cohérente et unifiée aux patients et aux soignants à l'échelle mondiale.

"Le lancement de notre programme Allurion transformé et de notre nouvelle image de marque est le point d'orgue d'une initiative que nous avons lancée il y a plus d'un an pour repenser l'avenir de la perte de poids, et pour passer d'une entreprise proposant un produit à une société offrant une expérience révolutionnaire avec des résultats durant toute la vie", déclare Shantanu Gaur, M.D., cofondateur et PDG d'Allurion Technologies. "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les patients et les soignants pour mettre au point une expérience répondant à leurs besoins, et nous avons hâte de voir l'impact positif qu'elle aura sur les résultats des patients du monde entier."

À propos d’Allurion Technologies

Allurion Technologies s'est fixé pour mission de mettre un terme à l'obésité. Le programme Allurion est une expérience complète de perte de poids incluant le ballon Allurion, premier et unique ballon gastrique au monde avalable, ne nécessitant aucune procédure, la gamme de soins virtuels Allurion incluant la balance connectée, la montre intelligente et l'application, et le portail Allurion Insights. Pour de plus amples renseignements sur Allurion, veuillez visiter www.allurion.com. Allurion est une marque commerciale d'Allurion Technologies, Inc. aux États-Unis et dans divers pays à travers le monde.

