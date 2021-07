TotalEnergies et Veolia s’associent pour développer la culture des microalgues à partir de CO2 en vue de produire des biocarburants de nouvelle génération

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Veolia s’associent pour accélérer le développement de la production de microalgues à partir de CO 2 . Les deux partenaires combinent leur savoir-faire pour développer un projet de recherche d’une durée de 4 ans sur le site de la bioraffinerie de la Mède, opérée par TotalEnergies, visant à terme la production de biocarburants.

Grâce à la photosynthèse, les microalgues utilisent la lumière du soleil et le CO 2 d’origine atmosphérique ou industrielle pour croître. Arrivées à maturité, elles peuvent être transformées en biocarburants de nouvelle génération à faible intensité carbone.

Dans le cadre du projet, une plateforme d’essais est mise en place pour comparer différents systèmes innovants de culture de microalgues et identifier les plus performants.

Veolia apporte ainsi son expertise dans :

la filière de l’eau pour optimiser la gestion du milieu aquatique des cultures,

la valorisation de la biomasse algale comme solution efficace de captage du CO 2 .

TotalEnergies, en synergie avec les métiers du site de La Mède, apporte son savoir-faire dans :

la biomasse, le raffinage et la production de biocarburants avancés,

les technologies de captage et de valorisation du CO 2 .

« Nous sommes heureux de nous associer à Veolia sur notre site de La Mède pour accélérer l’évaluation des systèmes de culture de microalgues à partir de CO 2 dans le but de produire des biocarburants de nouvelle génération. Les biocarburants permettent aux clients de TotalEnergies de réduire leur empreinte carbone et contribuent ainsi à l’ambition de la compagnie d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ensemble avec la société », a déclaré Marie-Noëlle Semeria, Directrice Recherche et Développement de TotalEnergies.

« Ce partenariat inédit permet à TotalEnergies et à Veolia d’accélérer le cycle de production d’une énergie alternative prometteuse et nécessaire pour préserver la planète. Avec ce projet, Veolia est en mesure d’apporter son expertise technique d’optimisation et de sécurisation des traitements biologiques dans un projet plus global qui contribuera positivement à la transformation écologique. Ce partenariat est un bel exemple des capacités d’innovation écologiques que Veolia souhaite mettre à disposition de ses clients pour répondre au changement climatique », a déclaré Philippe Seberac, Directeur Technique et Scientifique de Veolia.

A propos de TotalEnergies Recherche et Innovation

TotalEnergies déploie sa Recherche et Innovation dans les domaines de l’énergie solaire et éolienne, des solutions de stockage et de systèmes énergétiques hybrides, des réseaux d’énergies distribuées, des biocarburants, du biogaz, de l’hydrogène, des produits bas carbone pour la mobilité alternative, et des technologies de captage, stockage et valorisation du carbone. TotalEnergies Recherche et Innovation mobilise 4 300 collaborateurs répartis dans 18 centres de recherche à travers le monde qui travaillent main dans la main avec les chercheurs, les étudiants et les entrepreneurs qui ont à cœur d’accompagner la transition énergétique.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos de Veolia

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 26,010 milliards d’euros.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.