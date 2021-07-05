IDE Water Technologies與大孟買市政公司(MCGM)簽署協定，合作開發海水淡化廠專案

以色列卡迪馬--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的海水淡化廠解決方案供應商IDE Water Technologies宣佈與大孟買市政公司(MCGM)簽署協議，為一座200 MLD的海水淡化廠（可擴充至400 MLD）專案編製詳細的報告。隨後由MCGM負責依瑞士挑戰競標制(Swiss Challenge method)進行專案開發和營運方面的招標，而IDE擁有優先承購權。該專案將滿足孟買的市政需求，並增加孟買大都會區的飲用水供應。

孟買擁有超過1,400萬人口，是印度人口最多的城市，也是全世界最大、人口最密集的都市地區之一。孟買也是印度娛樂、時尚、商業和金融活動的中心。該市的家用、商業和工業用水每日所需供應量平均約為44億公升。IDE的海水淡化廠位於馬諾里(Manori)，建成後將使孟買的飲用水來源多樣化，幫助改善孟買嚴重缺水的現狀，以較低的成本提供可靠的優質水資源供應，同時又具有環境永續性。

大孟買市政公司市政專員I S Chahal表示：「我們很高興能與IDE合作進行這項永續水資源計畫，並將他們業界領先的海水淡化技術引進孟買大都會區，惠及日常依賴我們供水的數百萬市民和商業企業。該專案將能夠滿足不斷成長的飲用水需求，同時仍然能夠保護我們的環境。」

IDE Water Technologies 執行長 Alon Tavor 表示：「IDE很高興有機會分享我們在海水淡化技術方面的全面專長和知識，造福孟買大都會區並解決其面臨的諸多水資源挑戰。我們認為此次合作是極好的機會，可以與MCGM合作造福孟買居民，並繼續加強印度和以色列之間的長期合作關係。」

2021年6月28日，在馬哈拉斯特拉邦首席部長 Shri Uddhav Thackeray、內閣部長、孟買市長、該邦高級官員和以色列總領事的見證下，IDE Water Technologies與大孟買市政委員會委員簽署新海水淡化專案協議。

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關於IDE Water Technologies

IDE是全球首屈一指的海水淡化和水處理解決方案供應商，專業從事全世界超大型先進熱法和薄膜法海水淡化設施和工業水處理廠的開發、工程設計、興建和營運。IDE與市政當局、石油天然氣、採礦業、煉油廠和發電廠等廣泛的客戶群在水處理專案的各個方面展開合作，可在全球提供約300萬立方公尺/日的優質水。

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