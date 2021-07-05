IDE Water Technologies与大孟买市政公司(MCGM)签署协议，合作开发海水淡化厂项目

以色列卡迪马--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的海水淡化厂解决方案供应商IDE Water Technologies宣布与大孟买市政公司(MCGM)签署了一份协议，为一座200 MLD的海水淡化厂（可扩容至400 MLD）建设项目编制详细的报告。随后由MCGM负责通过瑞士挑战竞标制(Swiss Challenge method)进行项目开发和运营方面的招标，而IDE拥有优先购买权。该项目将满足孟买的市政需求，并增加孟买大都会区的饮用水供应。

孟买拥有超过1,400万人口，是印度人口最多的城市，也是全世界最大、人口最密集的都市地区之一。孟买也是印度娱乐、时尚、商业和金融活动的中心。该市的生活、商业和工业用水日均量约为44亿升。IDE的海水淡化厂位于马诺里(Manori)，建成后将使孟买的饮用水来源多样化，帮助改善孟买严重缺水的现状，以较低的成本提供可靠的高质量水资源供应，同时又具有环境可持续性。

大孟买市政公司市政专员I S Chahal表示：“我们很高兴能与IDE合作开展这项可持续水资源计划，并将他们行业领先的海水淡化技术引入孟买大都会区，惠及日常依赖我们供水的数百万市民和商业企业。该项目将能够满足不断增长的饮用水需求，同时仍然能够保护我们的环境。”

IDE Water Technologies 首席执行官 Alon Tavor 表示：“IDE很高兴有机会分享我们在海水淡化技术方面的全面专长和知识，帮助孟买大都会区应对其面临的诸多水资源挑战。我们认为此次合作是一个极好的机会，可以通过与MCGM的合作造福孟买居民，并继续加强印度和以色列之间的长期合作关系。”

2021年6月28日，在马哈拉施特拉邦首席部长 Shri Uddhav Thackeray、内阁部长、孟买市长、该邦高级官员和以色列总领事的见证下，IDE Water Technologies与大孟买市政委员会委员签署了新海水淡化项目协议。

如需了解更多有关IDE Water Technologies的全面水资源解决方案的更多信息，请访问www.ide-tech.com。

关于IDE Water Technologies

IDE是全球领先的海水淡化和水处理解决方案供应商，专业从事全世界超大型先进热法和膜法海水淡化设施和工业水处理厂的开发、工程设计、建设和运营。IDE与市政当局、石油天然气、采矿业、炼油厂和发电厂等广泛的客户群在水处理项目的各个方面开展合作，可在全球范围内提供约300万立方米/日的优质水。

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