樂天電信全球首個全虛擬化網路部署泰雷茲的可信連接解決方案

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)-- (美國商業資訊)--泰雷茲(Thales)在全球首個端對端的雲端原生1行動網路中發揮了關鍵作用，該網路的營運商是日本市場的活躍參與者——樂天電信(Rakuten Mobile)。這家靈活的行動網路營運商正在利用泰雷茲全面的eSIM、SIM和遠端連接管理解決方案組合，幫助消費者快速踏上數位入網之旅。泰雷茲的eSIM技術在樂天電信創新的4G、5G智慧手機開發中也發揮了關鍵作用。

透過支援eSIM設備的雲端啟動，泰雷茲的解決方案增強了樂天電信用戶的數位化入網流程。對使用者而言，在設備使用期內對訂閱進行遠端系統管理也同樣簡單直接。除了實現數位化用戶體驗之外，這種數位優先策略還提高了樂天電信的營運效率。

泰雷茲eSIM可節省的空間對5G設備尤為寶貴，因為5G設備目前需要更大的天線和電池，幾乎沒有空間用於新功能。樂天電信正在其4G和5G智慧手機（Rakuten Mini、Rakuten Hand以及相容5G的Rakuten BIG）中部署泰雷茲的eSIM。

鑒於上述優勢，GSMA預測到2025年，全球的eSIM智慧手機連接數量將達到24億2。屆時，5G連接數量僅在日本就有望將達到1.3億。

「樂天電信已踏上創新之旅，以打造新一代採用雲端架構的行動服務。泰雷茲的創新eSIM解決方案使我們能夠為客戶提供更快、更順暢的入網流程，並提供完全數位化且安全的用戶體驗。」

樂天電信代表董事、執行副總裁兼技術長Tareq Amin

「樂天電信的策略重點是為客戶提供便利的自助服務入網流程。我們的eSIM管理解決方案透過安全的數位註冊和即開即用的訂閱交付服務幫助樂天電信改善其客戶體驗，對此我們感到非常高興。泰雷茲eSIM推動了全新5G時代的發展，也增強了頗具前景的新消費物聯網使用場景。」

泰雷茲行動連接解決方案資深副總裁Emmanuel Unguran

1 網路架構（從RAN到核心）完全虛擬化。

2 GSMA智庫(GSMA Intelligence) – 2021年6月。

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關於泰雷茲

作為全球先進技術領域的領導者，泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數位化和深度科技創新——互聯互通、巨量資料、人工智慧、網路安全和量子計算，建構對社會發展至關重要的自信未來。集團為其所在的五大市場，包括航空、航太、軌道交通、數位身分與安全等領域的客戶提供解決方案、服務及產品，幫助各類企業、機構和政府實現關鍵任務，並將人作為所有決策背後的主導力量。

泰雷茲全球81000名員工遍布68個國家，2020年集團銷售收入達170億歐元。

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