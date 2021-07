Volpi bundelt krachten met TOPIC Embedded Systems voor het aanbieden van optische meetmodules met geïntegreerde intelligentie

AUBURN, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Volpi, een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van opto-elektronica met vestigingen in de VS en Zwitserland, heeft haar krachten gebundeld met het in Nederland gebaseerde TOPIC Embedded Systems, een toonaangevend bedrijf op het gebied van geïntegreerde intelligentie, om haar portfolio van opto-elektronische meetoplossingen uit te breiden en haar digitale initiatieven verder te ontwikkelen. De samenwerking stelt Volpi in staat de ontwikkeling van optische modules met geïntegreerde kunstmatige intelligentie te versnellen en zo te helpen het leven van patiënten te verbeteren, de prestaties van instrumenten te optimaliseren en de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen die extra inkomsten genereren voor klanten te bevorderen. Volpi is het eerste en enige bedrijf dat optische modules ontwerpt, ontwikkelt en produceert om optische modules met geïntegreerde intelligentie, connectiviteit en cloudcomputing te kunnen bieden.

“We zijn heel enthousiast over deze nieuwe samenwerking met TOPIC. TOPIC gaat ons niet alleen helpen bij het versnellen van onze digitale strategie. We delen namelijk ook dezelfde ondernemingsprincipes, en dat is de sleutel tot de groei van beide bedrijven,” aldus Max Kunz, CEO voor Sales and Strategy bij Volpi. “Deze samenwerking tilt beide bedrijven naar het volgende niveau en biedt grote toegevoegde waarde voor onze klanten in de markt voor biowetenschappen en diagnostiek.”

De geïntegreerde intelligentie, voortbouwend op de software van TOPIC, wordt ingebouwd in de optische meetmodules van Volpi om de productiviteit van instrumenten te verhogen door de mogelijkheden voor preventief onderhoud en bewaking op afstand uit te breiden. Daarnaast helpt het systeem inzichten te volgen en sneller te realiseren, hardwarekosten te verlagen en nieuwe mogelijkheden te scheppen voor het genereren van inkomsten en het opzetten van bedrijfsmodellen.

“Het vervult TOPIC met trots samen te werken met Volpi en de verdere ontwikkeling van de digitale initiatieven van Volpi te ondersteunen,” aldus Rieny Rijnen, CEO en oprichter van TOPIC. “Door onze expertise op het gebied van hardware- en softwareontwikkeling te koppelen aan de opto-elektronische meetoplossingen van Volpi, kunnen we helpen toegevoegde waarde te genereren voor hun klanten.”

De productontwikkeling is al in gang gezet en Volpi en TOPIC werken actief samen aan projecten voor klanten. Volpi presenteert haar optische meetmodules met geïntegreerde intelligentie tijdens de Annual Scientific Meeting and Clinical Lab Expo van de AACC in Atlanta in september 2021.

Over Volpi: Volpi verbetert het leven van patiënten door middel van inzichten die zijn verkregen met behulp van licht. Volpi helpt professionele zorgverleners beter gefundeerde beslissingen te nemen door innovatieve opto-elektronische oplossingen te bieden om de prestaties van de diagnostische instrumenten die worden gebruikt voor onderzoek naar en diagnose van aandoeningen te verbeteren. Volpi beschikt over kantoren in de VS en Zwitserland en heeft klanten in alle delen van de wereld. Volpi werkt samen met ’s werelds bekendste en meest gerenommeerde fabrikanten van instrumenten voor biowetenschappen en diagnostiek. Zie voor meer informatie: volpi-group.com.

