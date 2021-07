Volpi signe un partenariat avec TOPIC Embedded Systems pour proposer des modules de mesure optique dotés d'intelligence embarquée

AUBURN, New-York--(BUSINESS WIRE)--Volpi, un leader mondial de l'optoélectronique installé aux États-Unis et en Suisse, a signé un partenariat avec l'entreprise néerlandaise TOPIC Embedded Systems, un leader de l'intelligence embarquée, afin d'élargir son portefeuille de solutions de mesure optoélectroniques et de faire progresser ses initiatives numériques. Ce partenariat permet à Volpi d'accélérer le développement de modules optiques dotés d'intelligence artificielle embarquée, de façon à contribuer à l'amélioration de la vie des patients, optimiser les performances des instruments et proposer à ses clients de nouveaux modèles commerciaux innovants et sources de revenus. Volpi est la première et unique entreprise dédiée à la conception, au développement et à la fabrication de modules optiques qui propose des modules optiques dotés d'intelligence embarquée, connectivité et cloud computing.

« Nous sommes enthousiasmés à l'idée de ce nouveau partenariat avec TOPIC. Non seulement TOPIC va nous aider à accélérer notre stratégie numérique, mais tous deux partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales fondamentales, une chose essentielle à la croissance des deux entreprises », a déclaré Max Kunz, CEO des ventes et de la stratégie chez Volpi. « Ce partenariat hissera les deux entreprises au niveau supérieur et ajoutera une grande valeur pour nos clients dans l'espace de marché des sciences de la vie et du diagnostic ».

Grâce au logiciel TOPIC, l'intelligence embarquée sera intégrée dans les modules de mesure optique de Volpi afin de contribuer à augmenter la productivité des instruments grâce à la maintenance prédictive et aux capacités de surveillance à distance. Elle permettra également de suivre et de fournir des informations plus rapidement, de réduire les coûts de matériel et de générer de nouveaux revenus ainsi que de nouvelles possibilités de modèles commerciaux pour les fabricants d'instruments.

« TOPIC est fier de ce partenariat permettant de soutenir la progression des initiatives numériques de Volpi », a déclaré Rieny Rijnen, CEO et fondateur de TOPIC. « En combinant notre expertise dans le domaine du développement matériel et logiciel avec les solutions de mesure optoélectroniques de Volpi, nous pouvons contribuer à générer une valeur ajoutée pour leurs clients ».

Le développement du produit est déjà en cours et Volpi comme TOPIC collaborent activement sur les engagements des clients. Volpi présentera ses modules de mesure optique dotés d'intelligence embarquée lors de la réunion scientifique annuelle de l'AACC et de la Clinical Lab Expo à Atlanta, en septembre 2021.

À propos de Volpi : Volpi améliore la vie des patients grâce à des connaissances créées par la lumière. Volpi aide les professionnels de la santé à prendre des décisions de traitement plus éclairées en leur proposant des solutions optoélectroniques innovantes qui augmentent les performances des instruments de diagnostic utilisés pour rechercher et diagnostiquer les maladies. Ses bureaux aux États-Unis, en Suisse et ses clients dans le monde entier permettent à Volpi de travailler avec les fabricants d'instruments de diagnostic et de sciences de la vie les plus renommés et les plus respectés au monde. Pour de plus amples informations, consultez le site volpi-group.com.

À propos de TOPIC : Depuis 25 ans, TOPIC Embedded Systems offre à ses clients du monde entier des services de conseil et de développement, des produits standard et des solutions de santé dans différents domaines d'application. L'expertise de TOPIC couvre la conception de logiciels, le perfectionnement de conseils d'administration, la conception des FPGA, la modélisation mathématique et le développement d'algorithmes d'IA. TOPIC accompagne ses clients grâce à des solutions innovantes dans le domaine de l'embarqué, sur des plateformes PC et des infrastructures basées sur le cloud. Les projets exécutés par TOPIC suivent des processus de développement couvrant la spécification, la conception, les tests, l'intégration et la gestion de la configuration conformément au système de gestion de la qualité certifié ISO13485 de TOPIC. Animé par une ambition d'innovation, de relations durables et de croissance, TOPIC veut rendre le monde un peu meilleur, plus sain et plus intelligent chaque jour. Pour de plus amples d'informations, consultez le site topic.nl.

