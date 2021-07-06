Groups360携手希尔顿发布全球团队客房直接预订解决方案

中国上海市和田纳西州纳什维尔市--(BUSINESS WIRE)--Groups360 和希尔顿 (NYSE: HLT) 今日宣布，双方将携手在希尔顿旗下大部分酒店中推出酒店业首个团队客房直接预订解决方案GroupSync Engage。同时， GroupSync系统也将纳入希尔顿中央预订系统中，并从本月起在全球范围内推出，让会议活动策划者能够方便地查询希尔顿旗下 5,000 家酒店的实时客房情况，并在线为小团队预订客房。

“长期以来，会议策划者都面临着无法一目了然地查询酒店是否有足够客房供团队住宿的问题。通过在全球大部分的希尔顿旗下酒店中推出小团队客房直接预订服务，我们将为客户打造更可靠便捷的团队预订体验。”希尔顿全球分销副总裁欧若·穆尔（Oral Muir） 表示，“希尔顿坚信携手合作伙伴，不断打造创新性的解决方案，满足客户所需。”

通过引入GroupSync Engage解决方案，希尔顿旗下酒店可以在会议策划者预订客房和活动空间时，提供团队即时预订服务。这一突破性解决方案让团队组织者方便地实时查询可用客房量和团队房价，可为近三分之二出于活动策划目的的询价简化问询流程。同时， GroupSync Engage解决方案让活动策划者可以安全地在线预订客房和会议空间。

Groups360 首席执行官肯普·加里努（Kemp Gallineau）表示：“无论是对酒店，还是对会议策划者来说，GroupSync Engage都将帮助他们的团队预订工作变得更便捷、透明和高效。我们公司旨在利用技术，不断简化团队预订体验，赋能会议策划者。我们很高兴能与会奖旅游领域的行业领导者希尔顿合作。”

策划者可在GroupSync系统 直接预订希尔顿客房，或在给酒店发送团队客房和会议空间的询价需求前就完成先期可用情况评估。

由于快速采用了最新的GroupSync Engage 技术，Groups360 预计，在GroupSync 系统的近 200,000 家酒店中，大约 20,000 家酒店将能够在2021 年底前提供在线团队预订，同时全部 200,000 家酒店皆可通过GroupSync系统接收电子询价。