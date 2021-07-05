乐天移动全球首个全虚拟化网络部署泰雷兹的可信连接解决方案

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--泰雷兹(Thales)在全球首个端到端的云原生1移动网络中发挥了关键作用，该网络的运营商是日本市场的活跃参与者——乐天移动(Rakuten Mobile)。这家灵活的移动网络运营商利用泰雷兹全面的eSIM、SIM和远程连接管理解决方案组合，帮助消费者快速踏上数字入网之旅。泰雷兹的eSIM技术在乐天移动创新的4G、5G智能手机开发中也发挥了关键作用。

通过支持eSIM设备的云端激活，泰雷兹的解决方案增强了乐天移动用户的数字化入网流程。对用户而言，在设备使用期内对订阅进行远程管理也同样简单直接。除了实现数字化用户体验之外，这种数字优先战略还提高了乐天移动的运营效率。

泰雷兹eSIM可节省的空间对5G设备尤为宝贵，因为5G设备目前需要更大的天线和电池，几乎没有空间用于新功能。乐天移动正在其4G和5G智能手机（Rakuten Mini、Rakuten Hand以及兼容5G的Rakuten BIG）中部署泰雷兹的eSIM。

鉴于上述优势，GSMA预测到2025年，全球的eSIM智能手机连接数量将达到24亿2。届时， 5G连接数量仅在日本就有望将达到1.3亿。

“乐天移动已踏上创新之旅，以打造新一代基于云的移动服务。泰雷兹的创新eSIM解决方案使我们能够为客户提供更快、更顺畅的入网流程，并提供完全数字化且安全的用户体验。”

乐天移动代表董事、执行副总裁兼首席技术官Tareq Amin

“乐天移动的战略重点是为客户提供便利的自助服务入网流程。我们的eSIM管理解决方案通过安全的数字化注册和即开即用的订阅交付服务帮助乐天移动改善其用户体验，对此我们感到非常高兴。泰雷兹eSIM推动了全新5G时代的发展，也增强了颇具前景的新消费物联网使用场景。”

泰雷兹移动连接解决方案高级副总裁Emmanuel Unguran

1 网络架构（从RAN到核心）完全虚拟化。

2 GSMA智库(GSMA Intelligence) – 2021年6月。

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关于泰雷兹

作为全球先进技术领域的领导者，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信未来。集团为其所在的五大市场，包括航空、航天、轨道交通、数字身份与安全等领域的客户提供解决方案、服务及产品，帮助各类企业、机构和政府实现关键任务，并将人作为所有决策背后的主导力量。

泰雷兹全球81000名员工遍布68个国家，2020年集团销售收入达170亿欧元。

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