SpeeDx和MolGen宣布合作開發新冠病毒檢測解決方案

MolGen執行長Maarten de Groot和SpeeDx執行長Colin Denver參加了一場因旅行限制而線上舉辦的會議，雙方正式宣布合作，將Molgen液體處理和專門建構的自動化與SpeeDx新冠病毒診斷解決方案相結合，向病理實驗室提供完整的工作流程。（照片：美國商業資訊）

MolGen執行長Maarten de Groot和SpeeDx執行長Colin Denver參加了一場因旅行限制而線上舉辦的會議，雙方正式宣布合作，將Molgen液體處理和專門建構的自動化與SpeeDx新冠病毒診斷解決方案相結合，向病理實驗室提供完整的工作流程。（照片：美國商業資訊）

雪梨和荷蘭烏得勒支--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--SpeeDx Pty, Ltd.和MolGen宣布簽署一份協議，合作推展臨床診斷產品和儀器在歐洲和亞太區的供應和經銷。透過此次合作，可貫通樣本處理、核酸萃取、檢測設定、擴增和結果報告流程，實現兩家公司技術的順暢整合。

SpeeDx執行長Colin Denver表示：「此次合作充分利用我們兩家公司現有的基礎建設和協同效應的優勢。我們對提供滿足未獲滿足臨床需求的產品和服務的承諾，將延伸到執行我們檢測的病理實驗室——與MolGen合作，我們能解決他們的大部分工作流程問題，並提供更完整的檢測解決方案。」

在新冠疫情肆虐的過去一年中，為了回應對分子檢測工作流程解決方案不斷增長的需求，MolGen開發了全面的產品，包括PurePrep核酸萃取產品陣容、液體處理儀器和其他專門建構的自動化，以簡化SARS-CoV-2的大量檢測。SpeeDx將透過率先提供採用其專有PlexPCR®技術的CE-IVD SARS-CoV-2檢測來開啟此項夥伴關係，使病理實驗室可以透過單點聯絡來滿足他們的檢測需求。

MolGen執行長Maarten de Groot表示：「對MolGen而言，與SpeeDx的合作是結合兩家之長的完美範例。我們的DNA和RNA萃取解決方案和自動化工作流程完美匹配SpeeDx的診斷檢測技術。在新冠疫情期間，將CE-IVD SARS-CoV-2檢測加入我們的診斷產品陣容，是開啟我們合作的絕佳機會，而這只是共同建構創新產品陣容的起點。」

關於SpeeDx

SpeeDx創立於2009年，是一家總部位於澳洲的私人企業，在德州奧斯汀和英國倫敦設有分公司辦事處，經銷商遍布全歐洲。SpeeDx專攻分子診斷解決方案，超越簡單的檢測，可提供改善患者處治的全面資訊。創新性即時聚合酶鏈反應(qPCR)技術驅動市場領先的複合檢測和引發策略。產品組合專注於用於性傳播感染(STI)、抗生素抗藥標記物和呼吸系統疾病的複合診斷試劑。欲瞭解有關SpeeDx的更多資訊，請造訪：https://plexpcr.com

關於MolGen

MolGen是針對人類和動物診斷、農業和生物技術產業提供創新DNA/RNA萃取技術、系統、產品和試劑盒的整體解決方案跨國供應商，這些解決方案可減少實務時間並提高生產力，同時保持高產量和可重複性。

從樣本到結果，MolGen透過提供平臺獨立系統和耗材來挑戰分子診斷的現狀。MolGen的產品陣容高度可客製，為我們客戶的特定需求——優質、可調整、安全——提供完美的工作流程。

MolGen執行長Maarten de Groot和SpeeDx執行長Colin Denver參加了一場因旅行限制而線上舉辦的會議，雙方正式宣布合作，將Molgen液體處理和專門建構的自動化與SpeeDx新冠病毒診斷解決方案相結合，向病理實驗室提供完整的工作流程。

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