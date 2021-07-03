SpeeDx和MolGen宣布合作开发新冠病毒检测解决方案

MolGen首席执行官Maarten de Groot和SpeeDx首席执行官Colin Denver参加了一场因旅行限制而在线上举办的会议，双方正式宣布合作，将Molgen液体处理和专门构建的自动化与SpeeDx新冠病毒诊断解决方案相结合，向病理实验室提供完整的工作流程。（照片：美国商业资讯）

MolGen首席执行官Maarten de Groot和SpeeDx首席执行官Colin Denver参加了一场因旅行限制而在线上举办的会议，双方正式宣布合作，将Molgen液体处理和专门构建的自动化与SpeeDx新冠病毒诊断解决方案相结合，向病理实验室提供完整的工作流程。（照片：美国商业资讯）

悉尼和荷兰乌特勒支--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--SpeeDx Pty, Ltd.和MolGen宣布签署一份协议，合作开展临床诊断产品和仪器在欧洲和亚太区的供应和分销。通过此次合作，可贯通样本处理、核酸提取、检测设置、扩增和结果报告流程，实现两家公司技术的无缝整合。

SpeeDx首席执行官Colin Denver表示：“此次合作充分利用我们两家公司现有的基础设施和协同效应的优势。我们对提供满足未获满足临床需求的产品和服务的承诺，将延伸到运行我们检测的病理实验室——与MolGen合作，我们能解决他们的大部分工作流程问题，并提供更完整的检测解决方案。”

在新冠疫情肆虐的过去一年中，为了响应对分子检测工作流程解决方案不断增长的需求，MolGen开发了全面的产品，包括PurePrep核酸提取产品阵容、液体处理仪器和其他专门构建的自动化，以简化SARS-CoV-2的大批量检测。SpeeDx将通过率先提供基于其专有PlexPCR®技术的CE-IVD SARS-CoV-2检测来开启此项伙伴关系，使病理实验室可以通过单点联系来满足他们的检测需求。

MolGen首席执行官Maarten de Groot表示：“对MolGen而言，与SpeeDx的合作是结合两家之长的完美范例。我们的DNA和RNA提取解决方案和自动化工作流程完美匹配SpeeDx的诊断检测技术。在新冠疫情期间，将CE-IVD SARS-CoV-2检测添加到我们的诊断产品阵容中，是开启我们合作的绝佳机会，而这只是共同构建创新产品阵容的起点。”

关于SpeeDx

SpeeDx创立于2009年，是一家总部位于澳大利亚的私营企业，在德克萨斯州奥斯汀和英国伦敦设有分公司办事处，经销商遍布全欧洲。SpeeDx专攻分子诊断解决方案，超越简单的检测，可提供改善患者处治的全面信息。创新性实时聚合酶链反应(qPCR)技术驱动市场领先的复合检测和引物策略。产品组合专注于用于性传播感染(STI)、抗生素耐药标记物和呼吸系统疾病的复合诊断试剂。欲了解有关SpeeDx的更多信息，请访问：https://plexpcr.com

关于MolGen

MolGen是面向人类和动物诊断、农业和生物技术行业提供创新DNA/RNA提取技术、系统、产品和试剂盒的整体解决方案跨国提供商，这些解决方案可减少实践时间并提高生产力，同时保持高产量和可重复性。

从样本到结果，MolGen通过提供平台独立系统和耗材来挑战分子诊断的现状。MolGen的产品阵容高度可定制，为我们客户的特定需求——优质、可调整、安全——提供完美的工作流程。

MolGen首席执行官Maarten de Groot和SpeeDx首席执行官Colin Denver参加了一场因旅行限制而在线上举办的会议，双方正式宣布合作，将Molgen液体处理和专门构建的自动化与SpeeDx新冠病毒诊断解决方案相结合，向病理实验室提供完整的工作流程。

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