Litera法律事務所情報事業部與Wilson Allen達成策略性合作夥伴關係

芝加哥和賓夕法尼亞州紐頓廣場--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Litera法律事務所情報事業部與Wilson Allen今天宣佈達成策略性合作夥伴關係。前者是Foundation資料平臺的開發者，後者是一流的軟體、服務和諮詢專長提供商，致力於幫助法律事務所管理其整個客戶互動生命週期。此次締結的合作夥伴關係使Wilson Allen正式成為Foundation Firm Intelligence平臺的技術實施合作夥伴。

Foundation Firm Intelligence平臺破除資料孤島，結合來自客戶關係管理(CRM)、時間與計費、人力資源、衝突等完全不同系統以及外部來源的資訊，從而提供有關法律事務所客戶的策略性觀點，包括法律事務所為客戶處理過的事項、誰負責執行該項工作，以及所有涉及的第三者等。

作為Foundation的服務合作夥伴，Wilson Allen將根據需要，協助法律事務所導入法律事務所情報平臺並提供相關的策略諮詢、整合服務和資料管理服務等。

Wilson Allen副總裁兼客戶開發與吸收業務負責人Michael Warren解釋道：「我們已經與多家法律事務所討論，他們在導入解決方案時都希望超越客戶關係管理(CRM)的範疇，以加強瞭解其客戶和事務生命週期中的客戶關係。法律事務所情報平臺符合業務發展策略更廣泛的定義。鑑於我們擁有向法律事務所提供如何利用系統和資料獲得競爭優勢相關建議的豐富經驗，幫助這些法律事務所導入Foundation平臺對於Wilson Allen來說是順理成章的事。公司的客戶開發實務可協助法律事務所管理軟體篩選、資料策略和資料移轉、軟體實作、技術培訓和變更管理等事項。」

Litera的法律事務所情報事業部副總裁Barry Solomon表示：「隨著法律事務所轉向利用其法律事務所情報平臺進行策略性關係管理，我們看到對業務開發和CRM專長的需求越來越大。我們很高興與Wilson Allen合作引領這些Foundation專案。Michael Warren及其團隊在業務開發領域以及促進法律業務所需的其他系統資料和流程方面擁有相當深厚且豐富的經驗。」

關於Litera法律事務所情報事業部

Litera是為全球法律事務所和文件密集型組織提供軟體的一流公司，旨在協助他們滿足客戶的需求。Foundation是法律事務所情報事業部的一部分，旨在協助大型法律事務所將其關於客戶、事務、人員和當事方的不同資料轉換成可用和可操作的資訊。Foundation資料平臺包括對經驗管理(Experience Management)、專長定位(Expertise Location)和策略性關係管理(Strategic Relationship Management)的整合應用，即利用法律事務所的知識贏得新業務、改善客戶服務，並深入瞭解業務和法律實等。https://www.litera.com/

關於Wilson Allen

Wilson Allen提供軟體、諮詢與技術服務，旨在協助法律事務所和專業服務組織提升業務績效。公司與一流的業界解決方案提供商合作，幫助法律事務所識別並贏得更多業務、管理風險、執行可獲利的互動，以及開發和實施績效分析，以推動更具策略性和可獲利的業務運作等。https://wilsonallen.com/

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