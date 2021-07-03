Litera律所情报事业部与Wilson Allen达成战略伙伴关系

芝加哥和宾夕法尼亚州纽顿广场--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Litera律所情报事业部与Wilson Allen今天宣布达成战略伙伴关系。前者是Foundation数据平台的开发者，后者是领先的软件、服务和咨询专长提供商，致力于帮助律师事务所管理其整个客户互动生命周期。通过此次缔结的伙伴关系，Wilson Allen将正式成为Foundation Firm Intelligence平台的技术实施合作伙伴。

Foundation Firm Intelligence平台打破了数据孤岛，能够将来自客户关系管理(CRM)、时间与计费、人力资源、冲突等完全不同系统以及外部来源的信息相结合，从而提供有关律师事务所客户的战略观点，包括某家律师事务所为某客户开展过什么工作、由谁负责开展了该项工作以及涉及到的所有第三方等。

作为Foundation的服务合作伙伴，Wilson Allen将根据需要协助律师事务所实施律所情报平台以及相关的战略咨询、整合服务和数据管理服务等。

Wilson Allen副总裁兼客户开发与吸收业务负责人Michael Warren解释道：“我们已经与多家律所有过交谈。谈及解决方案的实施时，这些律所都希望超越客户关系管理(CRM)的范畴，以更好地了解其客户和事务生命周期中的客户关系。律所情报平台符合业务发展策略更广泛的定义。鉴于我们拥有向律师事务所提供关于如何利用系统和数据获得竞争优势的意见的丰富经验，帮助这些律师事务所实施Foundation平台对于Wilson Allen来说是顺理成章的事。公司的客户开发实践可协助律师事务所管理软件筛选、数据策略和数据迁移、软件实施、技术培训和变更管理等事项。”

Litera的律所情报事业部副总裁Barry Solomon表示：“随着律所转向利用其律所情报平台进行战略关系管理，我们看到对业务开发和CRM专长的需求越来越大。我们很高兴与Wilson Allen合作引领这些Foundation项目。Michael Warren及其团队在业务开发领域以及加速法律业务所需其他系统数据和流程方面拥有相当深厚且丰富的经验。”

关于Litera律所情报事业部

Litera是为全球律师事务所和文档密集型组织提供软件的领先公司，旨在帮助他们满足客户的需求。Foundation是律所情报事业部的一部分，旨在协助大型律师事务所将其关于客户、事务、人员和当事方的不同数据转换成可用和可操作的信息。Foundation数据平台包括对经验管理(Experience Management)、专长定位(Expertise Location)和战略关系管理(Strategic Relationship Management)的整合应用，即利用律所知识赢得新业务、提高客户服务，并深入了解业务和法律实践等。https://www.litera.com/

关于Wilson Allen

Wilson Allen提供软件、咨询与技术服务，旨在助力律师事务所和专业服务组织提升业务绩效。公司与领先的行业解决方案提供商合作，帮助律师事务所识别并赢得更多业务、管理风险、实施可获利的互动，以及开发和实施绩效分析，以实现更具战略性和可盈利的业务运营等。https://wilsonallen.com/

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