Techstars攜手Alphabit Fund與Launchpool，在倫敦推出專注於區塊鏈的新加速器

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--協助企業家獲得成功的全球網路Techstars今日宣佈一項令人振奮的新加速器計畫。Launchpool Web3 Techstars加速器專注於與企業家合作，打造區塊鏈技術並促使協定的代幣化，以邁向金融去中心化的未來。

該計畫是與Alphabit Fund合作，這是首個受監管的加密貨幣和數位資產投資基金，Launchpool是符合監管法規的投資平臺，為其社群內的3.5萬名會員提供有保障的私人種子資金投資機會。

Techstars在區塊鏈領域擁有出眾的經驗和專長，旗下資產組合涵蓋多家有著強勁實力的區塊鏈企業，包括近期估值達到20億美元的Chainalysis、Arweave和TradingView等。

Techstars總經理Gagan Bhatia說：「區塊鏈技術有潛力改變對貨幣價值和資訊的管控，並顛覆全球商業流程，如同網際網路在21世紀初發揮的作用。與Alphabit和Launchpool社群合作以支持該領域的領軍企業是非常好的機會，也是對未來去中心化經濟的投資。」

Launchpool Web3 Techstars加速器專案位於倫敦，每年將在為期三個月的高強度加速期與10家初創企業合作。這些企業將獲得資金支援，現場指導，接觸最小可行的社群，能夠使用精心打造的工作室和資源，並成為Techstars全球網路的終身成員。報名日期為2021年9月13日至12月1日，第一年的加速器專案將於2022年3月至6月運行。

Alphabit策略副總裁Shane McQuillan表示：「Alphabit感到非常高興，Techstars能夠與我們以及Launchpool合作，將首個Techstars加速器引進加密貨幣行業。作為多鏈未來的堅定信仰者，並對區塊鏈將成為廣泛採用的技術充滿熱情，這一屬於業界首創的加速器對於定位為與鏈無關的加速器，亦感到十分自豪。」

如欲瞭解有關Launchpool Web3 Techstars加速器的詳細資訊，請點選此處。如需查詢與Techstars的合作機會，請與Will Robinson聯絡或造訪techstars.com/corporations。

關於Techstars

Techstars全球網路致力於協助企業家獲得成功。Techstars創立於2006年，它的成立源於三個簡單的想法——企業家能夠為每一個人創造更加美好的未來；合作推動創新；以及偉大的構想可以來自於任何地方。如今，我們正努力讓世界上的每一個人都能夠對企業家的成功有所貢獻，同時也從中受益。除了經營加速器計畫和運作風險資本基金之外，我們還聯合初創企業、投資者、大公司和城市的力量，幫助創建欣欣向榮的初創企業社群，從而實現我們的理想。Techstars已投資超過2,500家公司，這些公司的合併市值超過2,000億美元。www.techstars.com

關於Alphabit

Alphabit是首個受監管的加密貨幣資產基金，因對區塊鏈革命最尖端公司的投資而享有盛譽。公司相信、支援和投資於未來的去中心化經濟，並擁有豐富的初創企業、協定以及DeFi解決方案資產組合，這些解決方案為傳統的金融系統開闢了新的途徑。www.alphabit.fund

關於Launchpool

Launchpool是符合監管法規的計畫，由Alphabit Digital Currency Fund於2020年創建，旨在為散戶群體提供公平有保障的管道，以獲得在專案的初期階段對其進行投資的機會。本著「平等主義投資」的宗旨，Launchpool由3.5萬名投資者構成的全球社群堅信：成為自己的創投資本，同時利用最小可行的社群、資源，以及獲得融資機會的管道，來支援初創企業生態系統，同時促成整個區塊鏈生態系統的合作。www.launchpool.xyz

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