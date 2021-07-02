Techstars携手Alphabit Fund与Launchpool，在伦敦推出专注于区块链的新加速器

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--助推企业家获得成功的国际网络Techstars今日宣布了一个令人振奋的新加速器项目。Launchpool Web3 Techstars加速器专注于与企业家合作，打造区块链技术，并实现协定的通证化，以实现金融的去中心化未来。

该项目是与Alphabit Fund合作的，是首个受监管的加密货币和数字资产投资基金，Launchpool是一个监管合规的投资平台，致力于为其社区内3.5万名会员提供有保障的私人种子资金投资机会。

Techstars在区块链领域拥有出众的经验和专长，旗下资产组合涵盖多家有着强劲实力的区块链企业，包括近期估值达到20亿美元的Chainalysis、Arweave和TradingView等。

Techstars总经理Gagan Bhatia说：“区块链技术有能力改变对货币价值和信息的管控，并颠覆全球业务流程，如同互联网在21世纪初发挥的作用。与Alphabit和Launchpool社区合作，为该领域领军企业提供支持是一个非常好的机会，也是对未来去中心化经济的投资。”

Launchpool Web3 Techstars加速器项目位于伦敦，每年将在为期三个月的高强度加速期，与10家初创企业开展合作。这些企业将获得资金支持，现场指导，接触最小可行的社区，能够使用精心打造的工作室和资源，并成为Techstars全球网络的终身成员。报名日期为2021年9月13日至12月1日，第一年的加速器项目将于2022年3月至6月开展。

Alphabit策略副总裁Shane McQuillan表示：“令Alphabit感到非常高兴的是，Techstars能够与我们以及Launchpool合作，将首个Techstars加速器引入加密货币行业。作为多链未来的坚定信仰者，并对区块链将成为广泛采用的技术充满了激情，这一属于业界首创的加速器对于定位为与链无关的加速器，亦感到十分自豪。”

如需了解有关Launchpool Web3 Techstars加速器的详细信息，请点击此处。如需咨询与Techstars的合作机会，请联系Will Robinson或访问techstars.com/corporations。

关于Techstars

Techstars全球网络致力于帮助企业家获得成功。Techstars创立于2006年，它的成立源于三个简单的想法——企业家能够为每一个人创造更加美好的未来；合作推动创新；以及伟大的构想可以来自于任何地方。现如今，我们正努力让世界上的每一个人都能够为企业家的成功做出贡献，同时也从中受益。除了开展加速器计划和运作风险资本基金之外，我们还通过联合初创企业、投资者、大公司和城市的力量，帮助创建欣欣向荣的初创企业社区，从而实现我们的理想。Techstars已投资超过2,500家公司，这些公司的合并市值超过2,000亿美元。www.techstars.com

关于Alphabit

Alphabit是首个受监管的加密货币资产基金，因对区块链革命最前沿公司的投资而享有盛誉。公司相信、支持和投资于未来的去中心化经济，拥有丰富的初创企业、协定以及DeFi解决方案资产组合，这些解决方案为传统的金融系统开辟了新的途径。www.alphabit.fund

关于Launchpool

Launchpool是一个监管合规项目，由Alphabit Digital Currency Fund于2020年创建，旨在为散户群体提供公平有保障的渠道，以获得在项目的初期阶段对其进行投资的机会。本着“平等主义投资”的宗旨，Launchpool由3.5万名投资者构成的全球社区坚信：成为自己的风投资本，同时利用最小可行的社区，资源，以及获得融资机会的渠道，来支持初创企业生态系统，同时促成整个区块链生态系统的合作。www.launchpool.xyz

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