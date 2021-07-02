SMC Group與EMCVPA攜手促進牙買加創意產業的發展

牙買加金士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球娛樂行銷機構SMC Group與埃德娜·曼利視覺與表演藝術學院(The Edna Manley College of the Visual and Performing Arts, EMCVPA)結成夥伴關係，將大力推動牙買加創意產業的發展。此次合作旨在促進牙買加的人才培育和推動牙買加島的創意產業發展。

此次合作將從投資發展一間音樂製作工作室開始，為當地的歌曲作者、製作人和藝人提供支援。SMC還打算招募EMCVPA學生參與實習和就業。這一開創性措施將加強該學院的音樂與音訊製作、動畫以及舞蹈專業。

此次合作也代表牙買加島創意產業最新的積極發展動態，該產業近年來已呈現可觀的成長。

過去三年，牙買加電影產業新增4000多個電影相關工作機會，且每年促進完成約150部外國電影的製作。過去兩年，逾30億牙買加元的電影製作支出對牙買加GDP大有貢獻，且在牙買加完成的大多數國際電影製作中，約65-70%的工作人員為本地人。

牙買加的動畫產業也不斷成長，已有15家本土工作室參與了政府主導的計畫，以提高其獲利能力和永續性。

據SMC Group執行長Maurice Hamilton透露，該集團與EMCVPA之間的合作將擴大對音樂和視聽產業人才及內容領域的投資，從而鞏固創意產業已經取得的進展。

執行長表示：「此次合作開啟了令人振奮的計畫的第一步，即把牙買加乃至更廣泛的加勒比海地區建設為培養創意和商業專業人士以及內容的創意中心。對於SMC而言，該項計畫可建立穩固、高效的創意人才管道，為我們的全球客戶服務。」

這名執行長同時透露，SMC將在牙買加建立卓越中心，並將參與更多投資及當地合作。

他繼續表示：「我們希望確保對牙買加人才的承諾是實質性的。透過更好的教育、融資以及我們在全球市場的網路，我們可以提供平臺，讓牙買加人才在國際市場蓬勃發展。」

幾年來，牙買加島已出現幾家由私人部門、公共部門或公私部門共同領導的企業，他們都尋求推動創意產業的發展。諸如製片廠業務永續性(Business of Sustainability for Studios, BOSS)計畫、JAFTA Propella電影開發計畫以及Film Lab計畫等，可幫助企業家發展他們的動畫與電影製作工作室，並提升內容開發。

本著產業利害關係者間的合作精神，牙買加投資與出口促進機構牙買加投資貿易促進署(JAMPRO)署長Diane Edwards對SMC與EMCVPA間的合作表示歡迎。

她表示：「在JAMPRO，我們認為SMC和埃德娜·曼利學院之間的合作，對建立當地產業以及為牙買加人民創造寶貴的機會至關重要，因此我們很高興看到他們達成此項協定。」

EMCVPA行政與資源開發副校長Kerry Ann Henry女士分享了她對此次合作的熱情，並表明其目標與學院的使命一致。她表示：「這次合作不僅會強化各自的組織，而且也會為牙買加視覺和表演藝術相關領域帶來龐大的效益。」

關於SMC Group

SMC Group在全球17個市場經營業務，已經為可口可樂公司、Net-A-Porter、聯合利華(Unilever)、帝亞吉歐(Diageo)、卡地亞(Cartier)和許多全球知名品牌處理過宣傳推廣活動。他們的專案還涉及包括牙買加奧運選手尤塞恩·博爾特(Usain Bolt)、韓國流行樂團防彈少年團(BTS)、哥倫比亞巨星Maluma等名人，以及Kevin Hart、Jason Derulo和Kanye West特等美國名人。

關於JAMPRO

牙買加投資貿易促進署(JAMPRO)是牙買加工業、投資和商務部旗下機構，其使命是透過投資和出口的成長來推動經濟發展。

欲瞭解有關JAMPRO的更多資訊，請造訪https://dobusinessjamaica.com/。

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