SMC Group与EMCVPA携手促进牙买加创意产业的发展

牙买加金士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球娱乐营销机构SMC Group与埃德娜·曼利视觉与表演艺术学院(The Edna Manley College of the Visual and Performing Arts, EMCVPA)结成伙伴关系，极大地推动了牙买加创意产业发展。此次合作旨在促进牙买加的人才培养和推动牙买加岛的创意产业发展。

此次合作将从投资发展一间音乐制作工作室开始，为当地歌曲作者、制作人和艺人提供支持。SMC还打算招募EMCVPA学生进行实习和就业。这一开创性举措将加强该学院的音乐与音频制作、动画以及舞蹈专业。

此次合作也代表着牙买加岛创意产业的最新积极发展动态，该产业近年来已实现可观增长。

过去三年，牙买加电影行业新增4000多个电影相关工作岗位，且每年促进完成约150部外国电影的制作。过去两年，逾30亿牙买加元的电影制作支出为牙买加GDP做出了贡献，且在牙买加完成的大多数国际电影制作中，约65-70%的工作人员为本地人。

牙买加的动画产业也在不断发展，其中有15家当地工作室参与了政府主导的计划，以提高其盈利能力和可持续性。

据SMC Group首席执行官Maurice Hamilton透露，该集团与EMCVPA之间的合作将扩大对音乐和视听行业人才及内容领域的投资，从而巩固创意产业已经取得的进展。

这名首席执行官表示：“此次合作开启了一项令人振奋的计划的第一步，即把牙买加乃至更广泛的加勒比地区建设成为培养创意和商业专业人士以及内容的创意中心。对于SMC而言，该项计划建立了一个稳固、高效的创意人才渠道，为我们的全球客户服务。”

这名首席执行官同时透露，SMC将在牙买加建立卓越中心，并将参与更多投资及当地合作。

他继续表示：“我们希望确保我们对牙买加人才的承诺是实质性的。通过更好的教育、融资以及我们在全球市场的网络，我们可以提供一个让牙买加人才在国际市场蓬勃发展的平台。”

几年来，牙买加岛已出现几家由私营部门、公共部门或私营与公共部门共同领导的企业，他们都旨在推动创意产业的发展。一些企业的计划，如制片厂业务可持续性(Business of Sustainability for Studios, BOSS)计划、JAFTA Propella电影开发计划以及Film Lab计划等，可帮助企业家发展他们的动画与电影制作工作室，并提升内容开发。

牙买加投资与出口促进机构牙买加投资贸易促进署(JAMPRO)署长Diane Edwards本着行业利益相关者间的合作精神，对SMC与EMCVPA间的合作表示了欢迎。

她表示：“在JAMPRO，我们认为SMC和埃德娜·曼利学院之间的合作对建立当地产业以及为牙买加人民创造宝贵机遇至关重要，因此我们很高兴看到他们达成此次协议。”

EMCVPA行政与资源开发副校长Kerry Ann Henry女士分享了她对此次合作的热情，并表明其目标与学院的使命一致。她表示：“这次合作不仅会加强我们各自组织，而且也会给牙买加视觉和表演艺术相关领域带来巨大的益处。”

关于SMC Group

SMC Group在全球17个市场开展业务，已经为可口可乐公司、Net-A-Porter、联合利华(Unilever)、帝亚吉欧(Diageo)、卡地亚(Cartier)和许多全球知名品牌开展过宣传推广活动。他们的项目参与者包括牙买加奥运选手尤塞恩·博尔特(Usain Bolt)、韩国流行乐队防弹少年团(BTS)、哥伦比亚巨星Maluma等名人以及Kevin Hart、Jason Derulo和Kanye West特等美国名人。

关于JAMPRO

牙买加投资贸易促进署(JAMPRO)是牙买加工业、投资和商务部下属的一个机构，其使命是通过投资和出口增长推动经济发展。

欲了解有关JAMPRO的更多信息，请访问https://dobusinessjamaica.com/。

通过以下方式关注我们：

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。