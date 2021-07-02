位於東京的teamLab Planets將於7月2日推出兩件全新的沉浸式鮮活花園藝術作品

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位於東京豐洲的teamLab Planets TOKYO正擴大規模以慶祝開業三週年：7月2日，該博物館將開放新的花園區，其中擁有兩件互動式花園藝術作品。

這兩個花園都將對公眾開放：在其中一個花園，遊客猶如置身花海，四周花團錦簇，1.3萬多株鮮活蘭花在空中搖曳盛開；另一個苔蘚園則佈滿卵形體，當參觀者輕輕一推抑或微風吹過時，卵形體或閃閃發光或奏響共鳴曲。

teamLab Planets由九件藝術作品構成，其中包括四個龐大的藝術空間和兩個花園，為遊客帶來沉浸式體驗，他們可在館內徜徉於水中，亦可走入花園與花為伴。

teamLab Planets精彩影片：https://youtu.be/-uJTk_mRmUY

teamLab Planets

teamLab Planets是可以在水中徜徉的博物館，也是人們能夠與花朵融為一體的花園。共有10件藝術作品，包括四個巨大的展示空間和兩個花園。

與他人一起將整個身體沉浸於這些巨大的「身臨其境」(body immersive)藝術作品中，身體和藝術作品之間的界限便不復存在，自我、他人和世界之間的界限也開始融為一體，我們在自身和世界之間探索無界的新關係。

參觀者赤腳進入博物館，和其他人一起完全沉浸在巨大的藝術作品空間中。

展覽詳細資訊：planets.teamlab.art/

[花園區（兩件花園藝術作品）]

漂浮的花園；花與人同根同源，花園與人合為一體

teamLab，2015，互動式動態裝置(Interactive Kinetic Installation)，無止境(Endless)，音效：Hideaki Takahashi

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

漂浮的花園由三度空間的繁花構成。

花朵漂浮在人的頭頂，當人移動時，花朵也會飄然而下。這個藝術作品空間完全以花為元素，但是隨著花朵上浮，又會形成人海空間。正因如此，人們能夠自由徜徉於三度空間的花海之中。如果你在藝術作品空間中遇到其他人，彼此空間就會靠攏相連，形成一個單一空間。

據傳，禪意花園(zen garden)是禪師們的禪修之地，以達到天人合一的境界。有樁禪宗公案（Chinese Zen kōan，一個提問或一則故事，是禪僧開悟過程）叫「南泉一枝花」(Nansen’s Flower)。一位名為陸亙大夫(Rikukô Taifu)的男子與南泉禪師語次，陸云：「天地與我同根，萬物與我一體，也甚奇怪！」南泉指庭中花，曰：「時人見此一枝花，如夢相似。」

在這件作品中，人置身於花叢中，與花園合為一體。當花、人合一時，人觀花，花也觀人。可能此時此刻，人才是第一次真正認識了花。

在空中盛放的花朵都是附生蘭。附生植物在蘭科中俯拾皆是，附生蘭可以在沒有泥土的情況下吸收空氣中的水分生長。這件藝術作品中的花朵是鮮活的，日漸生長，絢爛綻放。

據稱，蘭花是地球上最晚出現的植物。當時地表已經被其他植物所覆蓋，而蘭花經過進化，努力地在其他植物無法生存的岩石和樹上存活。蘭花在很短的時間內適應了環境並傳播開來，據稱僅野生品種就有2.5萬至3萬。有人認為，蘭花的品種數量冠絕所有其他植物。然而，由於生長環境的喪失以及經濟發展導致的過度開發，很多蘭花品種正瀕臨滅絕。

蘭花的種子細若塵埃，僅有未發育完全的胚胎，沒有胚乳，而且儲存的養分微乎其微。在自然界中，蘭花的種子需要與特定真菌共生才能發芽，這種共生的真菌為其提供養分。這些種子沒有可供發芽的養分儲備，無法自行發芽，這一點似乎與種子本身的定義相矛盾。種子本應也是養分儲存室，為的是讓自己能夠發芽，然而，最後出現在地球上的蘭花物種卻遺棄了這項能力。我們不禁思考，為何蘭花在進化時會另闢蹊徑。

眾所周知，蘭花會與某些攜帶花粉的昆蟲共同進化，而且有人認為，即便在今天，這兩者也仍在不斷地快速進化。藝術空間內的花香濃淡會隨著其授粉昆蟲的活動時間而變化。正因為如此，藝術空間中的花香味會隨早、中、晚不同時段而發生改變。

共鳴的微觀世界苔蘚花園——凝固的淺色，日出與日落

teamLab，2021，Interactive Digital Installation，Endless，音效：Hideaki Takahashi

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

當太陽升起時，卵形體開始反射其周圍的世界。被人向下按或被風吹動時，卵形體會回縮然後又升上來，發出共鳴聲。它周圍的卵形體也會相繼回應，持續發出相同的共鳴聲。

日落時分，卵形體會自行發光。當卵形體被推動或被風吹動時，它會回縮然後又升上來，並發出共鳴聲，同時還會釋放出代表這種聲音的獨有淺色光。周圍的卵形體也會相繼呼應，發出同樣的聲音和淺色光，持續共鳴。

當風停下來，也沒有人推動時，卵形體開始緩慢搖曳。由於卵形體的顏色隨著光而形成，它們可以發出61種凝固的淺色。

[以下藝術作品仍在展出]

「錦鯉與人共舞所描繪之水面圖——無盡」

teamLab，2016-2018，Interactive Digital Installation，Endless，音效：Hideaki Takahashi

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

藝術作品影片：https://youtu.be/qAebQICA-fE

無盡的水晶宇宙

teamLab，2018，互動式光雕塑裝置(Interactive Installation of Light Sculpture)，LED，Endless, 音效： teamLab

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/infinite_crystaluniverse/

藝術作品影片：https://youtu.be/b0BboQnqT_4

漂浮於落花世界

teamLab，2016-2018，互動式數位裝置(Interactive Digital Installation)，Endless，音效：Hideaki Takahashi

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

藝術作品影片：https://youtu.be/ZCFsCHLGFlM

在顛覆空間擴大三度空間存在── 被平面化的三種顏色與斑駁的九種色彩 ，自由漂浮

teamLab，2018，互動式裝置(Interactive Installation)，Endless，音效：Hideaki Takahashi

藝術作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/transformingspace/

藝術作品影片：https://youtu.be/je04z4596Xc

*包括上述四個巨大的藝術作品空間，teamLab Planets是人們可以徜徉於水中的博物館，也是人們可以與花朵融為一體的花園。

[展覽概覽]

teamLab Planets TOKYO

https://planets.teamlab.art/tokyo/

#teamLabPlanets

時間：2018年7月7日至2022年底

地點：teamLab Planets TOKYO (6 Chome-1-16 Toyosu, Koto City, Tokyo)

開放時間：

6月：10:00 - 18:00（週一至週五）/ 09:00 - 19:00（週六、週日和節慶假日）

*閉館前30分鐘禁止入內

7月：10:00 - 20:00（週一至週五） / 09:00 - 20:00 （週六、週日和節慶假日，以及7月22至31日）

*閉館前1小時禁止入內

閉館日：7月1日，7月20日

入場：

門票

成人（18歲及以上）：3,200日圓

大學生/專修生：2,500日圓

初中生/高中生：2,000日圓

兒童（4-12歲）：300日圓

嬰兒（3歲及以下）：免費

老人（65歲及以上）：2,400日圓

殘障人士：1,600日圓

teamLab Planets TOKYO售票處：https://teamlabplanets.dmm.com/en

*票價和開放時間可能更改。請查詢官網瞭解最新資訊。

官方社群媒體頁面：

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

抗疫措施：

實施預防感染措施，例如入館限制。請瀏覽網站查看詳情。

https://teamlabplanets.dmm.com/en/covid-19

[新聞資料袋]

https://goo.gl/tQXMLm

[媒體查詢]

https://goo.gl/forms/fqn8DmGV8WWIntP53

[PLANETS Co., Ltd.]

teamLab Planets TOKYO和相關餐廳設施營運的管理實體。

地址：Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

[關於teamLab]

teamLab（創立於2001年）是國際化的藝術團體，是由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各種專業人士組成的跨領域團體，他們透過集體創作來探索藝術、科學、科技和自然世界的融匯點。

teamLab的目標是透過藝術探索自我與世界之間的關係以及一些新的理念。為了瞭解周圍的世界，人們將世界分割為一個個獨立的實體，這些實體之間有著感知的界限。teamLab則努力突破在我們對世界的感知、對自我與世界之間關係的感知，以及對時間連續性的感知中存在的這些界限。世間萬物都存在於漫長、易逝但卻奇蹟般無界延續中。

teamLab已經成為世界各地眾多展覽的主題，包括紐約、倫敦、巴黎、新加坡、矽谷、北京、臺北和墨爾本等等。永久性博物館teamLab無界(teamLab Borderless)於2018年6月在東京台場開幕，teamLab無界上海於2019年11月5日在上海黃浦區開幕。位於東京豐洲的身臨其境式龐大藝術空間teamLab Planets將一直開放至2022年底。大型永久性展覽teamLab SuperNature已於2020年6月在澳門試營。teamLab的年度生命作品展覽VOLVO teamLab: A Forest Where Gods Live將從7月16日開始在九州武雄Mifuneyama Rakuen公園亮相。

teamLab的作品被永久收藏於洛杉磯現代藝術博物館、新南威爾斯州美術館（雪梨）、南澳美術館（阿德萊德）、舊金山亞洲藝術博物館（舊金山）、亞洲協會博物館（紐約）、Borusan現代藝術收藏館（伊斯坦堡）、維多利亞國立美術館（墨爾本）、以及Amos Rex藝術博物館（赫爾辛基）等地。

teamLab 由Pace Gallery、Martin Browne Contemporary和Ikkan Art代表。

teamLab：https://www.teamlab.art/

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