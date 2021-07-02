位于东京的teamLab Planets将于7月2日推出两件全新的沉浸式鲜活花园艺术作品

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位于东京丰洲的teamLab Planets TOKYO正通过扩大规模来庆祝开业三周年：7月2日，该博物馆将开放新的花园区，其中拥有两件互动式花园艺术作品。

这两个花园都将面向公众开放：在其中一个花园，游客犹如置身花海，四周花团锦簇，1.3万多株鲜活兰花在空中摇曳盛开；另一个苔园则布满卵形体，当参观者轻轻一推抑或微风吹过时，卵形体或闪闪发光或奏响共鸣曲。

teamLab Planets由九件艺术作品构成，其中包括四个庞大的艺术空间和两个花园，为游客带来沉浸式体验，他们可在馆内徜徉于水中，亦可走入花园与花为伴。

teamLab Planets精彩视频：https://youtu.be/-uJTk_mRmUY

teamLab Planets

teamLab Planets是一个你可以在水中徜徉的博物馆，也是一个人们能够与花融为一体的花园。共有10件艺术作品，包括四个巨大的展示空间和两个花园。

通过与他人一同将整个身体沉浸于这些巨大的“身临其境”(body immersive)艺术作品中，身体和艺术作品之间的界限便不复存在，自我、他人和世界之间的界限也开始融为一体，我们在自身和世界之间探索一种无界的新关系。

参观者赤脚进入博物馆，和其他人一起完全沉浸在巨大的艺术作品空间中。

展览详细信息：planets.teamlab.art/

[花园区（两件花园艺术作品）]

漂浮的花园；花与人同根同源，花园与人合为一体

teamLab，2015，交互式动态装置(Interactive Kinetic Installation)，无止境(Endless)，音效：Hideaki Takahashi

艺术作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

漂浮的花园由三维繁花构成。

花朵漂浮在人的头顶，当人移动时，花朵也会飘然而下。这个艺术作品空间完全以花为元素，但是随着花朵的上浮，又会形成人海空间。正因如此，人们能够自由徜徉于三维花海中。如果你在艺术作品空间中遇到其他人，彼此空间就会靠拢相连，形成一个单一空间。

据传，禅意花园(zen garden)是禅师们的禅修之地，以达到天人合一的境界。有桩禅宗公案（Chinese Zen kōan，一个提问或一则故事，是禅僧开悟过程）叫“南泉一枝花”(Nansen’s Flower)。一位名为陆亘大夫(Rikukô Taifu)的男子与南泉禅师语次，陆云：“天地与我同根，万物与我一体，也甚奇怪！”南泉指庭中花，曰：“时人见此一枝花，如梦相似。”

在这件作品中，人置身于花丛中，与花园合为一体。当花人合一时，人观花，花也观人。可能此时此刻，人才是第一次真正认识了花。

在空中盛放的花朵都是附生兰。附生植物在兰科中俯拾皆是，附生兰可以在没有泥土的情况下通过吸收空气中的水分生长。这件艺术作品中的花朵是鲜活的，日渐生长，绚烂绽放。

据称，兰花是地球上最晚出现的植物。当时地表已经被其他植物所覆盖，而兰花经过进化，努力地在其他植物无法生存的岩石和树上存活。兰花在很短的时间内适应了环境并传播开来，据称仅野生品种就有2.5万至3万。有人认为，兰花的品种数量冠绝所有其他植物。然而，由于生长环境的丧失以及经济发展导致的过度开发，很多兰花品种正濒临灭绝。

兰花的种子细若尘埃，仅有未发育完全的胚胎，没有胚乳，而且储存的养分微乎其微。在自然界中，兰花的种子需要与特定真菌共生才能发芽，这种共生的真菌为其提供养分。这些种子没有可供发芽的养分储备，无法自行发芽，这一点似乎与种子本身的定义相矛盾。种子本应也是一个养分储存室，为的是让自己能够发芽，然而，最后出现在地球上的兰花物种却遗弃了这项能力。我们不禁思考，为何兰花在进化时会另辟蹊径。

众所周知，兰花会与某些携带花粉的昆虫共同进化，而且有人认为，即便在今天，这两者也仍在不断地快速进化。艺术空间内的花香浓淡会随着其授粉昆虫的活动时间而变化。正因为如此，艺术空间中花的香味会随早、中、晚不同时段而发生改变。

共鸣的微观世界苔藓花园——凝固的浅色，日出与日落

teamLab，2021，Interactive Digital Installation，Endless，音效：Hideaki Takahashi

艺术作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

当太阳升起时，卵形体开始反射其周围的世界。当被人向下按或被风吹动时，卵形体会回缩然后又升上来，发出共鸣声。它周围的卵形体也会相继响应，持续发出相同的共鸣声。

日落时分，卵形体会自行发光。当卵形体被推动或被风吹动时，它会回缩然后又升上来，并发出共鸣声，同时还会释放出代表这种声音的独有浅色光。周围的卵形体也会相继呼应，发出同样的声音和浅色光，持续共鸣。

当风停下来，也没有人推动时，卵形体开始缓慢摇曳。由于卵形体的颜色随着光而形成，它们可以发出61种凝固的浅色。

[以下艺术作品仍在展出]

“锦鲤与人共舞所描绘之水面图——无尽”

teamLab，2016-2018，Interactive Digital Installation，Endless，音效：Hideaki Takahashi

艺术作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

艺术作品视频：https://youtu.be/qAebQICA-fE

无尽的水晶宇宙

teamLab，2018，交互式光雕塑装置(Interactive Installation of Light Sculpture)，LED，Endless, 音效： teamLab

艺术作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/infinite_crystaluniverse/

艺术作品视频：https://youtu.be/b0BboQnqT_4

漂浮于落花世界

teamLab，2016-2018，交互式数字装置(Interactive Digital Installation)，Endless，音效：Hideaki Takahashi

艺术作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

艺术作品视频：https://youtu.be/ZCFsCHLGFlM

在颠覆空间拓展三维存在── 被平面化的三种颜色与斑驳的九种色彩 ，自由漂浮

teamLab，2018，交互式装置(Interactive Installation)，Endless，音效：Hideaki Takahashi

艺术作品：https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/transformingspace/

艺术作品视频：https://youtu.be/je04z4596Xc

*包括上述四个巨大的艺术作品空间，teamLab Planets是一个人们可以徜徉于水中的博物馆，也是一个人们可以与花朵融为一体的花园。

[展览概览]

teamLab Planets TOKYO

https://planets.teamlab.art/tokyo/

#teamLabPlanets

时间：2018年7月7日至2022年底

地点：teamLab Planets TOKYO (6 Chome-1-16 Toyosu, Koto City, Tokyo)

开馆时间：

6月：10:00 - 18:00（周一至周五）/ 09:00 - 19:00（周六、周日和节假日）

*闭馆前30分钟禁止入内

7月：10:00 - 20:00（周一至周五） / 09:00 - 20:00 （周六、周日和节假日以及7月22至31日）

*闭馆前1小时禁止入内

闭馆日：7月1日，7月20日

入场：

门票

成人（18岁及以上）：3,200日元

大学生/专修生：2,500日元

初中生/高中生：2,000日元

儿童（4-12岁）：300日元

婴儿（3岁及以下）：免费

老人（65岁及以上）：2,400日元

残障人士：1,600日元

teamLab Planets TOKYO售票处：https://teamlabplanets.dmm.com/en

*票价和开放时间可能变化。请查询官网了解最新信息。

官方社交媒体页面：

Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets

抗疫措施：

实施感染预防措施，例如入馆限制。请访问网站查看详情。

https://teamlabplanets.dmm.com/en/covid-19

[新闻资料袋]

https://goo.gl/tQXMLm

[媒体垂询]

https://goo.gl/forms/fqn8DmGV8WWIntP53

[PLANETS Co., Ltd.]

teamLab Planets TOKYO和相关餐厅设施运营的管理实体。

地址：Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

[关于teamLab]

teamLab（创立于2001年）是一个国际化的艺术团体，是由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等各种专业人士组成的跨学科团体，他们通过集体创作来探索艺术、科学、技术和自然世界的融汇点。

teamLab的目标是通过艺术探索自我与世界之间的关系以及一些新的理念。为了了解周围的世界，人们将世界分割为一个个独立的实体，这些实体之间有着感知的界限。teamLab则努力突破在我们对世界的感知、对自我与世界之间关系的感知以及对时间连续性的感知中存在的这些界限。世间万物都存在于漫长、易逝但却奇迹般无界延续中。

teamLab已经成为世界各地众多展览的主题，包括纽约、伦敦、巴黎、新加坡、硅谷、北京、台北和墨尔本等等。永久性博物馆teamLab无界(teamLab Borderless)于2018年6月在东京台场开幕，teamLab无界上海于2019年11月5日在上海黄浦区开幕。位于东京丰洲的庞大的身临其境式艺术空间teamLab Planets将一直开放至2022年底。大型永久性展览teamLab SuperNature已于2020年6月在澳门试运营。teamLab的年度生命作品展览VOLVO teamLab: A Forest Where Gods Live将从7月16日开始在九州武雄Mifuneyama Rakuen公园亮相。

teamLab的作品被永久收藏于洛杉矶现代艺术博物馆、新南威尔士州美术馆（悉尼）、南澳大利亚美术馆（阿德莱德）、旧金山亚洲艺术博物馆（旧金山）、亚洲协会博物馆（纽约）、Borusan现代艺术收藏馆（伊斯坦布尔）、维多利亚国立美术馆（墨尔本）、以及Amos Rex艺术博物馆（赫尔辛基）等地。

teamLab 由Pace Gallery、Martin Browne Contemporary和Ikkan Art代表。

teamLab：https://www.teamlab.art/

Instagram：https://instagram.com/teamlab/

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Twitter：https://twitter.com/teamLab_net

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