成田國際機場選擇史密斯探測的自動托盤消毒技術，確保更加安全的旅行

日本東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--成田國際機場是日本最繁忙的機場，也是第一個獲得國際機場理事會(ACI)頒發的機場健康認證(AHA)的機場1。史密斯探測(Smiths Detection)將協助成田機場安裝62套紫外(UV)燈托盤消毒設備，為其促進更安全旅行的最新措施提供助力。到2022年3月，紫外線消毒設備將與機場三個航廈62個先進的安全檢查站整合。

成田國際機場AVSEC資深經理Susumu Kitabayashi表示：「為了充分做好恢復國際航空旅行的準備，我們正在採取各種措施以未雨綢繆並保障乘客的健康，其中包括安裝自動紫外線消毒工具組對安全托盤進行消毒。該工具組對細菌和病毒（包括冠狀病毒）的消滅率已證明高達99.9%，能夠保護乘客和工作人員避免傳染病的接觸性傳播。為了保護航廈的安全並讓旅客放心，我們正在與史密斯探測合作，該公司為我們提供可靠且經驗豐富的現場支援人員，能夠達到業界頂級標準。」

此外，成田機場還對全面整合的安全檢查站和行李托運解決方案進行投資，以幫助疏導人流、減少乘客等待時間、減少接觸點並簡化安全流程，這些解決方案包括：

史密斯探測北亞總經理Aurelien Guilbert表示：「我們很高興與成田機場合作，將其安全承諾提升到更高水準。成田機場在將科技引進其營運和安全流程方面一直居於領先地位，我們相信，在當前不確定時期，有了這些新的裝置，經成田機場旅行的乘客將感到安全與放心。」

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關於史密斯探測

史密斯探測(Smiths Detection)隸屬於史密斯集團(Smiths Group)，是為航空、港口和邊境、國防和城市安全提供威脅偵測和篩檢技術的全球領導者。40多年來在第一線累積的經驗和從業經歷，使我們能夠提供市場所需的解決方案，以保護公眾免受爆炸物、違禁武器、違禁品、有毒化學品和麻醉品的威脅並阻止非法通行。

我們的目標很簡單——為世界所依賴的安全、安心以及行動自由提供保障。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.smithsdetection.com。

1 https://www.naa.jp/en/docs/20210127-AHAprogram-en.pdf

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