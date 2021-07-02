成田国际机场选择史密斯探测的自动托盘消毒技术，确保更加安全的旅行

日本东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--成田国际机场是日本最繁忙的机场，也是第一个获得国际机场理事会(ACI)颁发的机场健康认证(AHA)的机场1。史密斯探测(Smiths Detection)将协助成田机场安装62套紫外(UV)灯托盘消毒设备，助力其旨在实现更安全旅行的最新举措。到2022年3月，紫外线消毒设备将完成与机场三个航站楼62个先进安检点的整合。

成田国际机场AVSEC高级经理Susumu Kitabayashi表示：“为了充分做好恢复国际航空旅行的准备，我们正在采取各种措施以未雨绸缪并保障乘客的健康，其中包括安装自动紫外线消毒套件对安全托盘进行消毒。实践证明，该套件对细菌和病毒（包括冠状病毒）的消杀率高达99.9%，能够保护乘客和工作人员避免传染病的接触性传播。为了保护航站楼的安全并让旅客放心，我们正在与史密斯探测合作，该公司为我们提供可靠且经验丰富的现场支持人员，能够达到行业顶级标准。”

此外，成田机场还对全面一体化的安检点和行李托运解决方案进行了投资，以帮助疏导人流、减少乘客等待时间、减少接触点并简化安全流程，这些解决方案包括：

史密斯探测北亚总经理Aurelien Guilbert表示：“我们很高兴与成田机场合作，将其安全承诺提升到更高水平。成田机场在将技术引入其运营和安全流程方面一直处于领先地位，我们相信，在当前不确定时期，有了这些新的装置，经成田机场旅行的乘客将感到安全与放心。”

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关于史密斯探测

史密斯探测(Smiths Detection)隶属于史密斯集团(Smiths Group)，是面向航空、港口和边境、国防和城市安全的威胁检测和筛查技术的全球领导者。40多年在一线积累的经验和从业经历使我们能够提供市场所需的解决方案，以保护公众免受爆炸物、违禁武器、违禁品、有毒化学品和麻醉品的威胁并阻止非法通行。

我们的目标很简单——为世界所依赖的安全、安心以及行动自由提供保障。

如需了解更多信息，请访问 www.smithsdetection.com。

1 https://www.naa.jp/en/docs/20210127-AHAprogram-en.pdf

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