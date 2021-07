Eurofins sviluppa rapidamente la rete più completa di centri di test SARS-CoV-2 (COVID-19), strutture di campionamento e soluzioni di test a domicilio in Italia e in Europa per consentire viaggi internazionali

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Test facili, affidabili, di alta qualità ed economici per SARS-CoV-2 (COVID-19), in conformità con i requisiti normativi locali, sono fondamentali per consentire a milioni di passeggeri di completare i loro viaggi in tutta comodità e sicurezza. Eurofins ha rapidamente sviluppato una rete di 151 stazioni di campionamento in tutta Italia, che dovrebbe raggiungere le 160 stazioni entro la fine luglio.

Questa è la rete più grande e completa per i test COVID-19 in Italia che integra la rete Eurofins di 500 centri di test in tutta Europa, facilitando i test per i viaggiatori Italiani nelle destinazioni europee. Eurofins prevede di arrivare a 1.000 centri in tutta Europa entro fine Luglio.

La rete di centri di test di Eurofins in Italia copre i principali hub di viaggio e fornirà l'accessibilità dei test in un'ampia varietà di luoghi come hotel, centri per eventi e conferenze ed uffici, migliorando la vicinanza al cliente e la facilità di test

In Italia Eurofins può contare sulla disponibilità di 2 laboratori per l’elaborazione dei test PCR COVID-19. I risultati sono forniti in formato elettronico e possono essere consegnati anche insieme ad un certificato di viaggio, per coloro che devono effettuare viaggi internazionali.

Ulteriori informazioni sulla rete di test COVID-19 di Eurofins in Italia possono essere trovate qui

In caso di necessità di prenotazione di un test COVID-19 cliccare qui

Eurofins si sta attrezzando per gestire dei centri di test mobili per aumentare ulteriormente la disponibilità e la disponibilità in tutta Europa. Tali strutture mobili potranno essere utilizzate dalle autorità municipali per ridurre la pressione sui centri di test esistenti, aggiungendo rapidamente capacità di campionamento. Questi centri di raccolta mobili possono elaborare ciascuno fino a 200 test PCR al giorno. Eurofins ha già lanciato questo servizio in Belgio, Francia e Germania.

Inoltre, per supportare ulteriormente i test, in particolare per i viaggi europei quest'estate, Eurofins ha creato un portale web intuitivo per consentire ai viaggiatori di prenotare appuntamenti per i test ed accedere alle informazioni sui test, non solo nel loro paese di origine, ma anche nelle località di destinazione. Tutti i centri test di Eurofins, compresi quelli in Italia, sono elencati in un'unica pagina di destinazione, identificando i centri test nelle vicinanze. Questo portale è disponibile in 12 lingue; https://www.eurofins.it/covid19-centri-prelievi/

Eurofins si impegna ad offrire i migliori servizi di test possibili a tutti i viaggiatori che cercano un'esperienza di viaggio organizzata, confortevole e sicura. Eurofins ha inoltre investito in capacità di laboratorio e soluzioni informatiche che assicureranno tempi rapidi per i risultati dei test (a partire da poche ore dal ricevimento del campione presso il laboratorio per i test PCR gold standard) e ha già facilitato 25 milioni di test PCR nei propri laboratori. I centri di test del Gruppo e le strutture mobili per i campioni consentono a Eurofins di offrire un'esperienza facile e completa per i viaggiatori internazionali in Europa e nel mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.eurofins.it/covid19-centri-prelievi/

Eurofins - Testing for Life. Con oltre 50,000 dipendenti attraverso un network di oltre 800 laboratori in più di 50 Paesi, i laboratori Eurofins offrono un portfolio di oltre 200,000 metodi analitici.

Eurofins è quotata su Euronext Paris Stock Exchange.