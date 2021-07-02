FPT Software與Sitecore加強合作，在日本推廣數位行銷

越南河內--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--越南首屈一指的IT公司FPT Software已與美國領先的數位體驗軟體供應商Sitecore簽署協議，將兩家公司的合作推向新高度。作為解決方案合作夥伴，FPT Software將促進更多企業，特別是在日本市場的企業，採用Sitecore的數位行銷解決方案。

該協議的簽署正值日本對數位行銷服務的需求不斷上升之際。新冠疫情讓數位體驗對所有行業、各種規模的企業的重要性進一步凸顯。Sitecore已確立其作為全球領導者的地位，在日本部署內容管理、數位行銷和商務解決方案，以幫助企業在疫情期間和之後最佳化數位體驗。此外，數位行銷是FPT Software的重點專案之一，其他包括數位化轉型/IT轉型、低程式碼、SAP、智慧自動化等。FPT Software也表現出對日本的高度關注。公司在日本設有11個辦事處，擁有廣泛的技術專長和對日本市場的深入瞭解，日本市場對其海外總收入的貢獻率超過50%。

新的合作關係為日本企業在FPT Software的實作支援下利用Sitecore解決方案提供了機會。透過新的合作關係，FPT Software能夠將Sitecore的商業生態系統與廣告和公共關係、IT諮詢和服務、電腦軟體等領域的領先企業媒合，以加快向這些公司部署數位行銷解決方案。在不久的將來，這家越南領先的IT服務供應商計畫在Sitecore平臺上為零售和電子商務企業推廣數位行銷，並為製造業客戶推廣B2B行銷。

FPT Software自2015年起與Sitecore建立了合作關係。迄今為止，公司已向物流、航空和能源業的部分客戶提供了Sitecore解決方案。FPT Software目前擁有六名獲得Sitecore認證的開發人員，到2021年底，認證開發人員預計將增加至20人。Sitecore認證是對FPT Software及其專家的能力的認可，使他們能夠緊跟Sitecore平臺技術和功能不斷變化的步伐。

關於FPT Software

FPT Software是一家全球性的技術和IT服務提供者，總部位於越南，在26個國家擁有1.8萬名員工，營收超過5億美元。作為數位化轉型的先驅，該公司在智慧工廠、數位平臺、機器人流程自動化(RPA)、人工智慧、物聯網(IoT)、雲、擴增實境/虛擬實境(AR/VR)、商業流程外包(BPO)等領域提供世界級的服務。公司為全球700多家客戶提供服務，其中100家為《財星》世界500大公司，涵蓋汽車、銀行金融、物流運輸、公用事業等行業。如需瞭解更多資訊，請造訪www.fpt-software.com。

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