FPT Software与Sitecore加强合作，在日本推广数字营销

越南河内--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--越南首屈一指的IT公司FPT Software已与美国领先的数字体验软件供应商Sitecore签署协议，将两家公司的合作推向新高度。作为解决方案合作伙伴，FPT Software将促进更多企业，特别是在日本市场的企业，采用Sitecore的数字营销解决方案。

该协议的签署正值日本对数字营销服务的需求不断上升之际。新冠疫情让数字体验对所有行业、各种规模的企业的重要性进一步凸显。Sitecore已确立其作为全球领导者的地位，在日本部署内容管理、数字营销和商务解决方案，以帮助企业在疫情期间和之后优化数字体验。此外，数字营销是FPT Software的重点项目之一，其他包括数字化转型/IT转型、低代码、SAP、智能自动化等。FPT Software也表现出对日本的高度关注。公司在日本设有11个办事处，拥有广泛的技术专长和对日本市场的深入了解，日本市场对其海外总收入的贡献率超过50%。

新的合作关系为日本企业在FPT Software的实施支持下利用Sitecore解决方案提供了机会。通过新的合作关系，FPT Software能够将Sitecore的商业生态系统与广告和公共关系、IT咨询和服务、计算机软件等领域的领先企业对接，以加快向这些公司部署数字营销解决方案。在不久的将来，这家越南领先的IT服务供应商计划在Sitecore平台上为零售和电子商务企业推广数字营销，并为制造业客户推广B2B营销。

FPT Software自2015年起与Sitecore建立了合作关系。迄今为止，公司已向物流、航空和能源行业的部分客户提供了Sitecore解决方案。FPT Software目前拥有六名获得Sitecore认证的开发人员，到2021年底，认证开发人员预计将增加至20人。Sitecore认证是对FPT Software及其专家的能力的认可，使他们能够紧跟Sitecore平台技术和功能不断变化的步伐。

关于FPT Software

FPT Software是一家全球性的技术和IT服务提供商，总部位于越南，在26个国家拥有1.8万名员工，营收超过5亿美元。作为数字化转型的先驱，该公司在智能工厂、数字平台、机器人流程自动化(RPA)、人工智能、物联网(IoT)、云、增强现实/虚拟现实(AR/VR)、商业流程外包(BPO)等领域提供世界级的服务。公司为全球700多家客户提供服务，其中100家为《财富》世界500强公司，涉及汽车、银行金融、物流运输、公用事业等行业。如需了解更多信息，请访问www.fpt-software.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。