Une plateforme de Robin.io accélère la transformation nuagique native à partir des serveurs QCT

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Quanta Cloud Technology (QCT), un fournisseur mondial de solutions pour centres de données a annoncé aujourd’hui qu’IronCloud, une plateforme de Robin Cloud, vient s’ajouter à ses solutions 5G.

Le partenariat entre QCT et Robin aide les clients à accélérer leurs transformations nuagiques natives. La solution est basée sur la Multi-Data Center Automation Platform (MDCAP) et la Cloud Native Platform (CNP) de Robin.io, une orchestration intégrale de premier plan des services sans système d'exploitation (bare-metal) et une plateforme Kubernetes renforcée, destinées aux applications 5G et Multi-access Edge Computing (MEC). La solution harmonise les machines virtuelles et les containers, en permettant un partage sans précédent de ressources munies de flux du travail unifiés faciles à utiliser et une automatisation du cycle de vie qui, selon les expériences des clients, peut CAPEX et OPEX. Tous ces éléments peuvent être déployés sur les serveurs QCT en utilisant des processeurs évolutifs Intel Xeon de 3è è génération.

Afin d’accélérer les transformations nuagiques natives, QCT et Robin ont développé une plateforme d’automatisation centralisée en utilisant des équipements, des technologies d’accélération de réseau et des meilleures pratiques pour l’orchestration, l’automatisation et la gestion du cycle de vie. Le résultat est une solution optimisée qui utilise une infrastructure nuagique native pour les charges de travail Telco qui soutient aussi bien les machines virtuelles que les containers, au sein du même cluster de partage de ressource, du centre de données régional jusqu’au plus lointain. Les opérateurs et les entreprises peuvent aisément atteindre le haut débit et la faible latence requises par les applications natives 5G (c’est-à-dire Core, RAN et CDN). Ce partenariat réduit les problèmes liés au déploiement et à la gestion des réseaux, tout en fournissant une infrastructure optimisée et rentable.

IronCloud — la plateforme Robin Cloud comprend les serveurs évolutifs basés sur des processeurs Intel Xeon de 3è génération suivants :

« La gestion et l’automatisation du cycle de vie sont les clés de la réduction des coûts d’infrastructure et d’exploitation du 5G », a déclaré Mike Yang, président de QCT. « Grâce à notre partenariat avec Robin.io, nous avons développé une plateforme automatisée nuagique native IronCloud pour nos clients communs afin d’améliorer le délai de commercialisation de l’application 5G. »

« Nos partenaires créent des solutions optimisées, performantes et automatisées qui accélèrent la voie qui mène à la technologie nuagique native pour 5G », a affirmé Keate Despain, directeur des programmes Intel Network Builders and Ecosystem. « IronCloud, la plateforme Robin Cloud est une solution qui permet aux entreprises de fournir une plateforme native de bout-en-bout et un réseau de fourniture de services 5G à faible coût. »

« La technologie nuagique native présente des avantages considérables pour le secteur 5G », a déclaré Partha Seetala, PDG et fondateur de Robin.io. « Notre relation étroite avec QCT et Intel a donné naissance à une plateforme prête à la production, ouverte et destinée au déploiement et à la gestion des cycles de vie. Il s'agit là d'une pile réseau télécom à part entière, munie des instances réseau virtuelles CNF et VNF, offrant un coût total de propriété exceptionnel. »

À propos de QCT

QCT est un fournisseur mondial de solutions pour centres de données qui conjugue l’efficacité des matériels hyperscale aux logiciels d’infrastructure de plusieurs leaders du secteur pour relever les défis auxquels les centres de données de nouvelle génération sont confrontés en matière de conception et d’exploitation. QCT sert les prestataires de services nuagiques, les entreprises de télécommunications et les entreprises exploitant des serveurs nuagiques publics, hybrides et privés. Quanta Computer, Inc., société mère de QCT, figure au classement Fortune Global 500. www.qct.io

À propos de Robin.io

Robin.io, la société de plateforme 5G et d'automatisation des applications, fournit des produits qui automatisent le déploiement, la mise à échelle et la gestion des cycles de vie des applications à forte densité de données et de réseaux et des chaînes de services 5G sur l'ensemble des réseaux périphériques, centraux et RAN. La plateforme Robin est utilisée partout dans le monde par des entreprises telles que BNP Paribas, Palo Alto Networks, Rakuten Mobile, SAP, Sabre et USAA. Robin.io est basé dans la Silicon Valley, en Californie. Plus d'informations sur www.robin.io et Twitter : @robin4K8S.

Intel, le logo Intel et les autres marques d’Intel sont des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses affiliés. Les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

