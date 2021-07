SoftBank Corp. et le secrétariat de Smart Africa conviennent pour fournir des solutions haut débit abordables afin de permettre la transformation numérique de l'Afrique

TOKYO et KIGALI, Rwanda--(BUSINESS WIRE)--SoftBank Corp. (TOKYO: 9434, "SoftBank") et le Secrétariat de Smart Africa ("Smart Africa") ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un protocole d'entente pour déployer des solutions innovantes et réaliser la vision qui consiste à fournir des réseaux abordables à haut débit. Grâce à ce partenariat, SoftBank et Smart Africa s'efforceront de combler le fossé numérique en fournissant une connectivité Internet accessible et abordable aux régions mal desservies en Afrique.

À travers divers projets et activités, Smart Africa propose une stratégie ambitieuse visant à doubler la pénétration des réseaux à haut débit à 51% du continent africain d'ici 2025. Dans le cadre de la réalisation de cette vision, Smart Africa travaille pour la mise en œuvre du projet Bulk Capacity Purchase, une initiative qui vise à fournir une connectivité Internet pour les citoyens africains grâce aux efforts d'approvisionnement conjoints à grande échelle exercés par les pays membres de Smart Africa. Pour contribuer au projet, SoftBank déploiera ses solutions de réseau non terrestre pour réduire les coûts Internet et construire une infrastructure Internet abordable. SoftBank est également devenue un membre Gold de Smart Africa en octobre 2020.

Les solutions de réseau non terrestre de SoftBank utiliseront les services de connectivité présentés par OneWeb, Skylo et HAPSMobile, entre autres solutions, qui fournissent à leur tour une connectivité depuis l'espace et la stratosphère. SoftBank vise à déployer les solutions de réseau non terrestre sur les marchés africains en collaborant avec Smart Africa et en travaillant en étroite collaboration avec ses pays membres.

SoftBank et Smart Africa entameront leur collaboration en identifiant la demande de solutions de réseau non terrestre et en menant d'autres études de faisabilité dans les cinq pays africains qui ont déjà manifesté leur intérêt pour le projet Bulk Capacity Purchase (République de Djibouti, République arabe d'Égypte, République de Kenya, Royaume du Maroc et République du Rwanda). SoftBank et Smart Africa élaboreront également des plans de mise en œuvre et examineront les entrées potentielles sur le marché à l'avenir.

Le partenariat, dont la visionest d’étendre le domaine de travail de l'infrastructure Internet à la transformation numérique, stimulera la transition et le développement d'une économie sociale basée sur les connaissances en Afrique. La collaboration s'alignera également sur les principes fondamentaux de l'objectif de Smart Africa, qui consiste à établir un marché numérique unique sur le continent grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Pour combler le fossé numérique, SoftBank et Smart Africa étudieront également les moyens pour collaborer et s'engager avec des organisations telles que l’Aliance HAPS , qui cherche à promouvoir l'adoption commerciale de plateformes à haute altitude, entre autres. À travers une série d'engagements pour l'avenir, ce partenariat contribuera également aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies en fournissant des solutions numériques qui répondent aux défis sociétaux.

Contribuer aux ODD s'avère une priorité managériale majeure pour SoftBank, et la société a identifié six initiatives clés (de matérialité) pour les réaliser. "Créer des réseaux de communication sociale de haute qualité" est l'une de ces initiatives, et SoftBank travaille pour créer une infrastructure de communication durable afin que les gens puissent se connecter à des réseaux stables et fiables partout au monde.

M. Lacina Koné, PDG de Smart Africa a déclaré : "La vision de transformer l'Afrique en un marché numérique unique nous contraint à établir des partenariats. Par conséquent, nous sommes honorés d'accueillir SoftBank Corp. à l'Alliance Smart Africa. Ensemble, nous serons capables d'injecter davantage de modernisation dans l'innovation numérique en Afrique alors que nous nous dirigeons vers la création d'un marché numérique unique d'ici 2030".

"Nous croyons que nos solutions de réseau non terrestre seront des technologies extrêmement efficaces qui fournissent une connectivité aux pays et régions africains qui souffrent d'un manque d'accès suffisant à l'Internet. Grâce à nos solutions de réseau non terrestre optimisées par OneWeb, Skylo et HAPSMobile, nous travaillerons en étroite collaboration avec Smart Africa pour fournir des réseaux de télécommunications", a souligné M. Hidebumi Kitahara, Vice-président et Chef de la division de stratégie commerciale mondiale de l'unité technologique à SoftBank Corp.

À propos de Smart Africa

Smart Africa est une alliance de 32 pays africains, d'organisations internationales et d'acteurs mondiaux du secteur privé chargés de l'agenda numérique de l'Afrique. L'alliance est renforcée par un engagement audacieux et innovant démontré par les chefs d'État africains visant à accélérer le développement socio-économique durable sur le continent et introduire l'Afrique à l'économie des connaissances grâce à un accès abordable aux réseaux à haut débit et à l'utilisation des TIC. Selon la vision qui consiste à créer un marché numérique unique en Afrique d'ici 2030, l'Alliance de Smart Africa rassemble des chefs d'État qui cherchent à accélérer la numérisation du continent et à créer un marché commun. Lancée en 2013 par sept (7) chefs d'État africains, l'Alliance compte désormais 32 pays membres, représentant plus de 815 millions de personnes et plus de 40 membres du secteur privé engagés à la réalisation de la vision et au développement de l'Afrique. Parmi les autres membres du secteur privé de l'Alliance Smart Africa figurent les sociétés Facebook, Intel, Orange, Ericsson, Econet, Microsoft et Inmarsat, entre autres. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le:

Site web : www.smartafrica.org

Twitter : @RealSmartAfrica

Facebook : RealSmartAfrica

À propos de SoftBank Corp.

Guidée par la philosophie de l'entreprise de SoftBank Group, "Révolution de l'information – Pour le bonheur de tous", SoftBank Corp. (TOKYO : 9434) combine des services de télécommunications avec des technologies de pointe pour créer et exploiter de nouvelles activités. SoftBank Corp. dessert plus de 45 millions d'abonnés mobiles grand public et entreprises au Japon et, dans le cadre de sa stratégie" Beyond Carrier", elle redéfinit les industries en tirant parti de ses atouts uniques en tant qu'opérateur de réseau pour exploiter pleinement la puissance de la 5G, des du big data , de l'IA, de l'Internet des objets, de la robotique et d’autres technologies clés. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant: www.softbank.jp/en/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.