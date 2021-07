H.I.G. Capital anuncia a venda da Bigsal para a Nutreco

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--A H.I.G. Capital ("H.I.G."), líder global em investimentos alternativos com US$44 bilhões de capital sob gestão, anuncia hoje que um de seus fundos de investimento completou com sucesso a venda de todas as suas ações da Bigsal (“Companhia”), empresa líder no mercado de nutrição animal na região Norte do país para a Trouw Nutrition, uma subsidiária da Nutreco, uma das líderes globais no setor.

Durante os últimos cinco anos, a H.I.G. Capital atuou em parceria com o time de gestão da Bigsal para investir na expansão e modernização da fábrica, o que permitiu um crescimento superior a 50% em seu faturamento, e impulsionou a Companhia para uma posição de liderança nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e na região norte do Mato Grosso, um dos principais mercados da pecuária brasileira.

“A Bigsal possui uma marca muito forte e excelente capacidade comercial. Nosso foco foi promover a transição de um negócio familiar para uma Companhia com gestão profissional, visão de longo prazo e altos níveis de governança”, afirma Marcelo Hudik, Diretor da H.I.G. Brasil e América Latina. Hudik disse ainda, “A contratação do João Trivellato, ex-executivo da Neovia, para liderar a operação foi um passo importante no processo. Estou confiante que a Bigsal continuará sendo bem sucedida nos próximos anos”.

Ainda segundo Hudik, a H.I.G. Capital, que recentemente adquiriu a FVO Alimentos, uma das companhias líderes no mercado Brasileiro de pet food, seguirá investindo no Agronegócio brasileiro. “Este é um dos mercados que mostra resiliência no Brasil, e nós vamos estar sempre atentos para estabelecer parcerias e ajudar empresas promissoras a se transformarem em líderes dos seus setores”.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G. é líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com US$44 bilhões em capital sob gestão*. Baseada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco e escritórios afiliados no Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá, Londres, Hamburgo, Milão, Madri e Paris, a H.I.G. oferece tanto crédito como capital para médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, cooperativa e focada em melhorias operacionais. Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas globalmente. O portfólio atual inclui mais de 100 empresas. Para mais informações, visite www.higcapital.com.

* Baseado no total de capital comprometido gerido pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.