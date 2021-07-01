KORE Power宣佈與Cleanhill Partners建立策略性合作夥伴關係

愛達荷州科達倫和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於美國的KORE Power, Inc.（簡稱“KORE Power”或“KORE”）是為儲能和電動運輸產業開發電池技術的領導者，該公司宣佈與Cleanhill Partners（簡稱“Cleanhill”）達成策略性合作夥伴關係。Cleanhill是一家私募股權公司，專注於投資可推動脫碳進程的能源轉型領域。Cleanhill已對KORE Power投資以作為本次策略性合作夥伴關係的一部分。

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Cleanhill的兩位創辦人Rakesh Wilson和Ash Upadhyaya已加入KORE Power，擔任創辦人兼執行長Lindsay Gorrill的特別顧問。Rakesh和Ash在能源金融和投資領域有豐富的經驗，他們將指導KORE執行業務策略，把握成長和投資機會。

執行長Lindsay Gorrill表示：「Rakesh和Ash在環境、社會和公司治理(ESG)、電力、能源和基礎設施等領域已累積了40多年的豐富經驗。我們很高興能與他們合作，借助他們的經驗將KORE發展為能源轉型領域的領導者。」

Ash Upadhyaya是Cleanhill Partners的創辦人兼執行合夥人。他在私募股權和工程方面擁有20多年經驗，專注於能源價值​​鏈。Ash曾擔任Centerbridge Partners董事總經理和KKR董事。他擁有史丹佛大學和孟買大學的工程學位，以及史丹佛大學的MBA學位。

Ash表示：「很高興能與KORE Power合作，擴大在美國的鋰離子電池設計和製造業務。以我在儲能領域的經驗來看，電池將在清潔能源轉型的過程中扮演關鍵角色。我期待為KORE的專家團隊增添價值。」

Rakesh Wilson擁有超過20年的能源金融和私募股權經驗，是Cleanhill Partners的創辦人兼執行合夥人。他之前曾擔任阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)的資深合夥人，負責對能源價值鏈進行私募股權投資。Rakesh還曾任職於摩根士丹利的大宗商品部門和高盛的投資銀行與股票研究部門。他畢業於德州大學奧斯汀分校，在法國楓丹白露的歐洲工商管理學院(INSEAD)取得MBA學位。

Rakesh表示：「我的工作重點在於電池儲能專案、再生能源基礎設施、分散式發電、能源交易基金和碳補償，因此與KORE Power合作正是這些工作的自然延伸。鋰離子電池是未來清潔能源的核心，我期待能與KORE一起加速清潔能源轉型。」

Evercore擔任KORE Power的財務顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任Cleanhill Partners的法律顧問。

關於KORE Power

總部位於美國的KORE Power, Inc.是為清潔能源產業開發電池技術的一流企業，主要服務全球儲能、電動運輸、公用事業、工業和任務關鍵型市場。KORE Power設計並製造其自主研發的鎳錳鈷(NMC)和磷酸鐵鋰(LFP)電池、VDA模組和電池組，並以電池管理系統進行最佳化。透過其全球合作夥伴關係，KORE致力於設計和製造頂級儲能系統(ESS)。

KORE Power獨樹一幟的方法讓客戶可以直接獲得無與倫比的服務、卓越的技術和一級(Tier 1)產品。我們致力於建設永續社區，創造清潔能源產業的工作機會，並推動綠色經濟的發展。KORE Power很自豪能對現實問題提供實用的解決方案、滿足不斷成長的市場需求並為塑造零碳未來貢獻力量。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.korepower.com。

關於Cleanhill Partners

Cleanhill Partners是一家私募股權公司，致力於對推動脫碳進程的能源轉型領域進行投資。我們投資於可擴充規模且在收入、獲利和現金流成長方面有前景的企業。我們利用理論驅動型方法及自身的經營專長來提升每筆投資的價值。我們對脫碳和創造價值的長期投資理念，與我們的利害關係者、社區和投資的企業是一致的。公司在紐約和休士頓設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cleanhillpartners.com。

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