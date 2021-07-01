KORE Power宣布与Cleanhill Partners建立战略合作关系

爱达荷州科达伦和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于美国的KORE Power, Inc.（简称“KORE Power”或“KORE”）是为储能和电动交通运输行业开发电池技术的领导者，该公司宣布与Cleanhill Partners（简称“Cleanhill”）达成战略合作关系。Cleanhill是一家私募股权公司，专注投资于可推动脱碳进程的能源转型领域。作为本次战略合作的一部分，Cleanhill已向KORE Power做出投资。

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Cleanhill的两位创始人Rakesh Wilson和Ash Upadhyaya已加入KORE Power，担任创始人兼首席执行官Lindsay Gorrill的特别顾问。Rakesh和Ash在能源金融和投资行业有着深厚的积累，他们将指导KORE执行业务战略，把握增长和投资机遇。

首席执行官Lindsay Gorrill表示：“Rakesh和Ash在环境、社会和公司治理(ESG)、电力、能源和基础设施等领域已积累了40多年的丰富经验。我们很高兴能与他们展开合作，借助他们的经验将KORE发展成为能源转型领域的领导者。”

Ash Upadhyaya是Cleanhill Partners的创始人兼执行合伙人。他在私募股权和工程方面拥有20多年经验，专注于能源价值​​链。Ash曾担任Centerbridge Partners董事总经理和KKR董事。他拥有斯坦福大学和孟买大学的工程学位，以及斯坦福大学的MBA学位。

Ash表示：“很高兴能与KORE Power建立合作，我们将共同扩大美国锂离子电池的设计和制造。以我多年从事储能行业的经验来看，电池将在清洁能源转型的过程中发挥关键作用。我期待为KORE的专业团队创造更大价值。”

Rakesh Wilson拥有超过20年的能源金融和私募股权经验，是Cleanhill Partners的创始人兼执行合伙人。他之前曾担任阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)的高级合伙人，负责对能源价值链进行私募股权投资。Rakesh还曾供职于摩根士丹利的大宗商品部门和高盛的投资银行与股票研究部门。他毕业于德克萨斯大学奥斯汀分校，在法国枫丹白露的欧洲工商管理学院(INSEAD)取得了MBA学位。

Rakesh表示：“我的工作主要侧重于电池储能项目、可再生能源基础设施、分布式发电、能源交易基金和碳补偿，因此与KORE Power合作也能让我无缝衔接这些工作。锂离子电池是未来清洁能源的核心，我期待能与KORE齐心协力，加速清洁能源转型。”

Evercore担任KORE Power的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任Cleanhill Partners的法律顾问。

关于KORE Power

总部位于美国的KORE Power, Inc.是为清洁能源行业开发电池技术的领先企业，主要服务于全球储能、电动出行、公用事业、工业和任务关键型市场。KORE Power设计并制造其自主研发的镍锰钴(NMC)和磷酸铁锂(LFP)电池、VDA模块和电池组，并通过电池管理系统进行优化。依托其全球合作伙伴关系，KORE致力于设计和制造顶级储能系统(ESS)。

KORE Power独树一帜的方法让客户可以直接获得无与伦比的服务、卓越的技术和一级(Tier 1)产品。我们致力于建设可持续社区，为人们创造在清洁能源行业工作的机会，推动绿色经济的发展。KORE Power很自豪能针对现实问题提供实用的解决方案、满足不断增长的市场需求并为塑造零碳未来贡献力量。如需了解更多信息，请访问www.korepower.com。

关于Cleanhill Partners

Cleanhill Partners是一家私募股权公司，致力于对推动脱碳进程的能源转型领域进行投资。我们投资于可扩充规模且在收入、盈利和现金流增长方面有前景的企业。我们利用基于理论的方法及自身的运营专长来提高每笔投资的价值。我们专注脱碳和创造价值的长期投资理念与我们的利益相关者、我们的社区和我们投资的企业是一致的。公司在纽约和休斯敦设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.cleanhillpartners.com。

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