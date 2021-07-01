Quanergy宣佈與森薩塔科技進行新的策略性合作

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Quanergy是下一代以光學相位陣列(OPA)為基礎的固態雷射雷達感測器的一流供應商，而森薩塔科技(Sensata Technologies, NYSE:ST)則是首屈一指的工業技術公司和可為客戶建構洞察力的多感測器(sensor-rich)解決方案供應商。雙方今天宣佈開啟新的策略性合作，旨在幫助Quanergy將價格合理的智慧雷射雷達和3D感知技術推向市場。此次合作將包括森薩塔為Quanergy提供關於可製造性、降低成本、採購和入市策略的見解。

Quanergy董事長兼執行長Kevin J. Kennedy博士表示：「森薩塔科技是無可爭議的全球感測技術領導者，擁有豐富悠久的創新歷史。當前，運輸和其他產業垂直領域在自動化過程中面臨複雜的工程和製造挑戰，需要智慧型多感測器解決方案來因應。Quanergy很高興與森薩塔合作，以充分利用其獨特的工程和製造專長。」

在新的合作中，森薩塔還承諾投資私募股權(“PIPE”)，作為Quanergy於2021年6月22日宣佈的與特殊目的收購公司中信資本收購公司(NYSE: CCAC)擬議之企業合併的一部分。

關於Quanergy

Quanergy Systems的目標是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以提升用戶的體驗和安全性。Quanergy開發出唯一一款以光學相位陣列(OPA)技術為基礎的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，有助於低成本、高可靠性3D雷射雷達解決方案的大量生產。借助Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其作業方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球超過350家客戶採用。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於企業合併的重要資訊及其獲取途徑

關於擬議的企業合併，中信資本收購公司(CCAC)擬向美國證券交易委員會(SEC)遞交相關材料，包括Form S-4登記報告，其中將包括委託書/招股說明書。CCAC敦促其投資人、股東及其他利害關係者閱讀該公司向SEC遞交的委託書/招股說明書以及其中引用的文件，因為這些文件將包含有關CCAC、Quanergy和擬議企業合併的重要資訊。在美國證券交易委員會宣佈登記報告有效後，最終委託書/招股說明書及其他相關文件將於擬議企業合併投票登記日之前郵寄給CCAC的股東，並將包含有關擬議企業合併及相關事項的重要資訊。建議CCAC的股東及其他利害關係者閱讀這些材料（包括對這些材料的任何修正或補充），以及與CCAC為召開股東大會以批准擬議企業合併及其他事項而徵集代理權有關的任何其他相關文件，因為它們將包含有關CCAC、Quanergy和擬議企業合併的重要資訊。股東還可以在SEC的網站www.sec.gov上免費索取初步委託書/招股說明書、最終委託書/招股說明書，以及與本次交易有關的其他相關材料（如有），亦可寫信至：中信資本收購公司，香港中環添美道1 號中信大廈28樓，收件人：Fanglu Wang，電話：+852 3710 6888。本新聞稿提及的網站所載的資訊，或可能透過該網站存取的資訊，不以引用方式納入本新聞稿，也不屬於本新聞稿的一部分。

代理權徵集的參與者

CCAC、Quanergy及其各自的董事和高階主管可被視為就擬議企業合併向CCAC的股東徵集投票代理權的參與者。CCAC的股東及其他利害關係者可在CCAC於2020年2月12日向美國證券交易委員會遞交之與CCAC的首次公開募股有關的最終招股說明書中免費獲得有關CCAC董事和高層職員的更詳細資訊。根據美國證券交易委員會(SEC)的規定，可能被視為與擬議企業合併有關之向CCAC股東徵集代理權的人員的相關資訊，將在擬議企業合併的委託書/招股說明書（如有）中列出。與擬議企業合併有關的代理權徵集參與者之利益相關的其他資訊，將載於CCAC擬提交給SEC的委託書/招股說明書中。您可以免費獲得上一段文字中所述文件的副本。

非要約或要約邀請

本新聞稿並非就任何證券或潛在交易作出的代理聲明或徵求代理、同意或授權，亦不構成出售或徵求購買CCAC或Quanergy證券的要約，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、徵求或出售屬非法行為，則不得在此等州或司法管轄區出售任何此類證券。除非招股說明書符合《1933年證券法》第10條的要求，否則不得提出任何證券要約。

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