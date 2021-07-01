Quanergy宣布与森萨塔科技进行新的战略合作

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Quanergy是下一代基于光学相控阵(OPA)的固态激光雷达传感器的领先供应商，而森萨塔科技(Sensata Technologies, NYSE:ST)则是领先的工业技术公司和可为客户构建洞察力的富传感器(sensor-rich)解决方案供应商。双方今天宣布开启新的战略合作，旨在帮助Quanergy将价格合理的智能激光雷达和3D感知技术推向市场。此次合作将包括森萨塔为Quanergy提供关于可制造性、降低成本、采购和入市策略的见解。

Quanergy董事会主席兼首席执行官Kevin J. Kennedy博士表示：“森萨塔科技是无可争议的全球传感技术领导者，拥有丰富悠久的创新历史。当前，运输和其他行业垂直领域在自动化过程中面临复杂的工程和制造挑战，需要智能富传感器解决方案来应对。Quanergy很高兴与森萨塔合作，以充分利用其独特的工程和制造专长。”

在新的合作中，森萨塔还承诺投资私募股权(“PIPE”)，作为Quanergy于2021年6月22日宣布的与特殊目的收购公司中信资本收购公司(NYSE: CCAC)拟议的企业合并的一部分。

关于Quanergy

Quanergy Systems的目标是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球超过350家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于企业合并的重要信息及其获取途径

关于拟议的企业合并，中信资本收购公司(CCAC)拟向美国证券交易委员会(SEC)提交相关材料，包括Form S-4登记报告，其中将包括委托书/招股说明书。CCAC敦促其投资者、股东及其他利益相关者阅读向SEC提交的委托书/招股说明书以及其中引用的文件，因为这些文件将包含有关CCAC、Quanergy和拟议企业合并的重要信息。在美国证券交易委员会宣布登记报告有效后，最终委托书/招股说明书及其他相关文件将于拟进行的企业合并投票登记日之前邮寄给CCAC的股东，并将包含有关拟进行的企业合并及相关事项的重要信息。建议CCAC的股东及其他利益相关者阅读这些材料（包括对这些材料的任何修正或补充）以及与CCAC为召开股东大会以批准拟议的企业合并及其他事项而征集代理权有关的任何其他相关文件，因为它们将包含有关CCAC、Quanergy和拟议的企业合并的重要信息。股东还可以在SEC的网站www.sec.gov上免费索取初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书，以及与本次交易有关的其他相关材料（如有），亦可写信至：中信资本收购公司，香港中环添美道1 号中信大厦28楼，收件人：Fanglu Wang，电话：+852 3710 6888。本新闻稿提及的网站所载的信息，或可能通过该网站访问的信息，不通过引用纳入本新闻稿，也不属于本新闻稿的一部分。

代理权征集的参与者

CCAC、Quanergy及其各自的董事和高管可被视为就拟议的企业合并向CCAC的股东征集投票代理权的参与者。CCAC的股东及其他利益相关者可在CCAC于2020年2月12日向美国证券交易委员会提交的与CCAC的首次公开募股有关的最终招股说明书中免费获得有关CCAC董事和高级职员的更详细信息。根据美国证券交易委员会(SEC)的规定，可能被视为与拟议企业合并有关的向CCAC股东征集代理权的人员的相关信息将在拟议企业合并的委托书/招股说明书（如有）中列出。与拟议企业合并有关的代理权征集参与者之利益相关的其他信息，将被载入CCAC拟提交给SEC的委托书/招股说明书中。您可以免费获得上一段文字中所述文件的副本。

非要约或要约邀请

本新闻稿并非就任何证券或潜在交易作出的代理声明或征求代理、同意或授权，亦不构成出售或征求购买CCAC或Quanergy证券的要约，若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、征求或出售属非法行为，则不得在此等州或司法管辖区出售任何此类证券。除非招股说明书符合《1933年证券法》第10条的要求，否则不得提出任何证券要约。

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