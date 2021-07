Le groupe Cornèr Bank termine la migration de 2,1 millions de cartes vers la solution de gestion de cartes de Vestigo

LUGANO, Suisse, et ZAGREB, Croatie--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Cornèr Bank, émetteur de cartes de crédit et prépayées pour les particuliers et les entreprises en Europe, a franchi une étape majeure dans son parcours de transformation numérique en finalisant la migration de ses portefeuilles de cartes, pour tous les produits et marchés, vers une solution consolidée moderne. Vestigo est un fournisseur de logiciels européen dans le domaine des cartes et des paiements de compte à compte, et son système de gestion de cartes (SGC) est l’élément clé de la solution globale chez Cornèr.

Le groupe Cornèr Bank émet plus de 2,1 millions de cartes de crédit et prépayées, Visa, Mastercard et Diners, directement et via des partenariats avec des centaines d’organisations de tailles variées dans le cadre d’un modèle d’affaires de marque commune B2B2C / avec co-marquage. La nouvelle solution, gérée en interne sur une seule instance, améliorera encore l’innovation et la qualité du service pour les partenaires du groupe Cornèr Bank et au final pour les détenteurs de cartes, ainsi que l’efficacité interne. La solution intégrée, modulaire et “multi-tout” de Vestigo est entièrement centrée sur les clients, elle peut gérer tous les types de cartes ainsi que les paiements de compte à compte, et peut être intégrée facilement grâce aux plus de 200 API.

Ce projet de mise en œuvre et de migration à grande échelle a été conçu pour minimiser les risques et comprenait plusieurs phases tenant compte des exigences concernant différents marchés, produits et systèmes existants.

Ing. Vittorio Cornaro, directeur général du groupe Cornèr Bank, a déclaré : « La collaboration avec un partenaire de confiance comme Vestigo nous aide à moderniser et à consolider notre activité cartes paneuropéenne, qui est l’étape essentielle de notre stratégie visant à transformer Cornèr en une banque flexible qui donne satisfaction à ses clients et partenaires chaque jour avec les produits et services les meilleurs de leur catégorie »

Simone Tettamanti, dirigeant principal de l'information chez Cornèr Banca, a ajouté : Ce projet complexe de grande envergure a été un excellent exemple de deux organisations réussissant à travailler ensemble en tant que partenaires de confiance vers un objectif commun en utilisant une approche agile. Cette plateforme moderne facilitera la croissance des activités de Cornèr et nous donnera la flexibilité nécessaire pour nous adapter à l'évolution des besoins des clients à l’avenir. »

Kata Kamenski, directrice générale et cofondatrice de Vestigo, a expliqué : « Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec Cornèr car cela confirme l'adéquation de Vestigo en termes de fonctionnalités, ainsi que son adéquation en termes de capacité d’exécution avec des institutions financières sophistiquées innovantes. Vestigo continue de connaître une forte croissance, portée par sa capacité de différenciation en favorisant la convergence entre les cartes et les paiements de compte à compte. Notre solution est évolutive et peut être déployée sur site, en installation Cloud ou sous forme de logiciel-service. »

À propos du groupe Cornèr Bank

Fondé à Lugano en 1952, le groupe Cornèr Bank est un groupe bancaire suisse, privé et indépendant, qui offre des services de banque universelle. Lugano est la troisième place financière la plus importante de la Suisse, après Zurich et Genève. Actif dans toute la gamme des services bancaires traditionnels, le groupe Cornèr Bank est spécialisé dans le secteur de la banque privée, ainsi que dans les domaines des prêts, des cartes de paiement Visa, Mastercard et Diners Club (Cornèrcard) et du trading en ligne (Cornèrtrader), qui sont les activités de base sur lesquelles la croissance du groupe Cornèr Bank est basée. Le groupe Cornèr Bank est composé de la maison-mère Cornèr Bank Ltd. basée à Lugano, des quatre succursales de Chiasso, Genève, Locarno et Zurich, de la branche BonusCard et des filiales Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèrcard UK Ltd., Cornèr Europe AG, Diners Club Italia S.r.l. et Dinit d.o.o.

Pour plus d'informations sur Cornèr, veuillez visiter : www.cornergroup.ch

À propos de Vestigo

Vestigo est une paytech appartenant à son fondateur, entièrement axée sur le domaine des cartes (SGC) et des paiements de compte à compte (PaymentsHub). Le tout dernier module de Vestigo, HolisticPay, est une riche couche de convergence et de modernisation des paiements conçue pour faciliter la modernisation des cartes et des paiements gérés. Notre équipe croissante compte plus de 130 employés. La solution moderne, modulaire et centrée sur le client de Vestigo crée de la valeur pour les institutions financières clientes dans les paiements, l’émission et l'acquisition d'entreprises. Nous nous différencions en réunissant les cartes et les paiements courants d’une manière entièrement centrée sur le client en utilisant une technologie moderne. Vestigo accompagne aujourd’hui des clients dans 7 pays européens et a mis en place une stratégie de croissance forte sur d’autres marchés.

Pour plus d'informations sur Vestigo, veuillez visiter : www.vestigo.hr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.