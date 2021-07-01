DataConnect現在可在全球六大數位平臺上使用

DataConnect是凱斯新荷蘭工業、約翰迪爾、CLAAS和365FarmNet之間的合作專案，使農場能夠透過其所選的單一數位平臺來查看其所有機器的情況。圖片：DataConnect品牌

德國柏林和哈瑟溫克爾和德國曼海姆、伊利諾州伯爾里奇--(BUSINESS WIRE)--DataConnect 是一項支持農場透過單一平臺查看其混合品牌機隊的全球倡議，現已擴展到六家主要的數位平臺上，可供全球各地的農場經營者使用。凱斯(Case IH)、斯太爾(STEYR)和新荷蘭(New Holland)現已加入該倡議，之前加入的有約翰迪爾(John Deere)、CLAAS和歐洲農場管理平臺365FarmNet。365FarmNet是在去年秋末推出此項功能的。

對於使用參與品牌的任何自走式飼料收割機、聯合收割機或曳引機的農場經營者，現在都可以透過單一參與平臺查看所有資訊。以前，要查看此類資訊，需要為每個相關品牌管理額外的入口網站。

透過這種新方法，客戶可以查看其機隊中機器的五種不同資料參數：

當前機器位置

歷史機器位置

油箱油位

現場機器的狀態

機器速度

任何想使用該功能的農場經營者/所有者只需獲得必要授權，便可在對它們而言最方便的平臺上查看所有設備的情況。一旦連接之後，其他製造商的機器將自動出現在該入口網站中。這些機器甚至會以具有各品牌顏色的圖示顯示。

DataConnect的運作無需任何額外的硬體和軟體元件，並能確保安全的資料處理。該解決方案將適用於數十萬台已聯網的農場機械。

凱斯新荷蘭工業(CNH Industrial)的加入意味著，凱斯的遠端資訊處理平臺AFS Connect、新荷蘭的MyPLM Connect以及斯太爾的S-Tech的用戶將能夠選擇與約翰迪爾營運中心、CLAAS TELEMATICS或365FarmNet入口網站進行雲端對雲端的資料交換。

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