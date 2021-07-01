DataConnect现在可在全球六大数字平台上使用

DataConnect是凯斯纽荷兰工业、约翰迪尔、CLAAS和365FarmNet之间的合作项目，使农场能够通过其所选的单个数字平台来查看其所有机器的情况。图片：DataConnect品牌

德国柏林和哈瑟温克尔和德国曼海姆、伊利诺伊州伯尔里奇--(BUSINESS WIRE)--DataConnect 是一项支持农场通过单一平台查看其混合品牌机队的全球倡议，现已扩展到六家主要的数字平台上，可供全球各地的农场运营者使用。凯斯(Case IH)、斯太尔(STEYR)和纽荷兰(New Holland)现已加入该倡议，之前加入的有约翰迪尔(John Deere)、CLAAS和欧洲农场管理平台365FarmNet。365FarmNet是在去年秋天晚些时候推出此项功能的。

对于使用参与品牌的任何自走式饲料收割机、联合收割机或拖拉机的农场经营者，现在都可以通过单个参与平台查看所有信息。以前，要查看此类信息，需要为每个相关品牌管理额外的门户。

通过这种新方法，客户可以查看其机队中机器的五种不同数据参数：

当前机器位置

历史机器位置

油箱油位

现场机器的状态

机器速度

任何想使用该功能的农场经营者/所有者只需获得必要权限，便可在对它们而言最方便的平台上查看所有设备的情况。一旦连接之后，其他制造商的机器将自动出现在该门户中。这些机器甚至会以带有各品牌颜色的图标显示。

DataConnect的运行无需任何额外的硬件和软件组件，并能确保安全的数据处理。该解决方案将适用于数十万台已联网的农场机械。

凯斯纽荷兰工业(CNH Industrial)的加入意味着，凯斯的远程信息处理平台AFS Connect、纽荷兰的MyPLM Connect以及斯太尔的S-Tech的用户将能够选择与约翰迪尔运营中心、CLAAS TELEMATICS或365FarmNet门户进行云对云的数据交换。

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