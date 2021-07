DataConnect já está disponível no mundo todo por seis importantes plataformas digitais

DataConnect is a collaboration between CNH Industrial, John Deere, CLAAS and 365FarmNet to enable farms to view all their vehicles within a single digital platform of their choice. Illustration: DataConnect brands

BERLIM e HARSEWINKEL, Alemanha, MANNHEIM, Alemanha, e BURR RIDGE, Illinois--(BUSINESS WIRE)--DataConnect, a iniciativa global que possibilita visualizar frotas de diferentes marcas em uma única plataforma, já foi implementada com uma linha ampliada de seis importantes plataformas digitais e está disponível para operações agrícolas do mundo todo. A Case IH, a STEYR e a New Holland se unem agora à John Deere, à CLAAS e à plataforma europeia de gestão agrícola 365FarmNet, que lançaram o recurso no final do último trimestre.

Qualquer operação agrícola que utilize qualquer colheitadeira de forragem com autopropulsão, ceifeira-debulhadora ou trator das marcas participantes pode agora ver todas as máquinas em uma só plataforma. Antes, encontrar essas informações exigia o acesso a um portal diferente para cada marca envolvida.

Com essa nova abordagem, os clientes podem ver cinco diferentes parâmetros de dados de maquinário de suas frotas:

localização atual da máquina;

histórico de posicionamento da máquina;

nível do tanque de combustível;

estado da máquina no campo; e

velocidade da máquina.

Qualquer operador ou proprietário agrícola que queira utilizar a opção só precisa dar a si mesmo a permissão para ver todos os equipamentos na plataforma que seja mais conveniente em seu caso. Uma vez conectadas, as máquinas das demais fabricantes aparecem automaticamente no portal escolhido. Os veículos são até mesmo exibidos com ícones nas cores da marca correspondente.

Assegurando um tratamento de dados seguro, o DataConnect funciona sem nenhum componente de hardware ou software adicional. A solução se aplicará a centenas de milhares de máquinas já conectadas.

Com a adesão da CNH Industrial, usuários do AFS Connect (a plataforma de telemática da Case IH), do MyPLM Connect da New Holland e do S-Tech da STEYR terão a opção do intercâmbio de dados entre nuvens com os portais John Deere Operations Center e CLAAS TELEMATICS ou 365FarmNet.

