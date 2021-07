2 lipca teamLab Planets w Tokio zaprezentuje dwa nowe immersyjne ogrody

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO świętuje w tokijskim Toyosu swoją trzecią rocznicę, rozbudowując obiekt: 2 lutego muzeum otworzy nowy ogród z dwoma interaktywnymi artystycznymi przestrzeniami.

Dla zwiedzających otwarte zostaną dwa ogrody: w jednym z nich będzie można stać się jednością z kwiatami, zanurzając się w ponad 13 tys. żywych orchideach, które kwitną w powietrzu; drugi, ogród mchów wypełniony jest owoidami, które rozbłyskują się i rezonują pod wpływem pchnięcia zwiedzających lub podmuchu wiatru.

teamLab Planets, na który składa się dziewięć dzieł, w tym cztery gigantyczne przestrzenie artystyczne i dwa ogrody, zabiera zwiedzających w imersyjną podróż po muzeum, gdzie brodzą po wodzie i przemierzają ogrody, stając się jednością z otaczającymi ich kwiatami.

teamLab Planets

teamLab Planets to muzeum, w którym brodzi się po wodzie i przemierza ogród, stając się jednością z kwiatami. Obejmuje łącznie dziewięć dzieł, w tym cztery ogromne przestrzenie wystawowe i dwa ogrody.

Gdy wspólnie z innymi zwiedzającymi zanurzamy całe ciało w sztuce, zacierają się granice między ciałem a dziełem sztuki, granice między własnym „ja”, innymi ludźmi i światem stają się płynne, a my tworzymy nową relację bez granic między sobą a światem.

Odwiedzający wchodzą do muzeum boso, po czym wraz z innymi zagłębiają się w ogromne przestrzenie wypełnione dziełami sztuki.

[Ogród 2]

Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One (Ogród fruwających kwiatów: kwiaty i ja wyrastamy z tego samego korzenia, Ogród i ja jesteśmy jednością)

teamLab, 2015, interaktywna instalacja kinetyczna, ciągła, oprawa dźwiękowa: Hideaki Takahashi

Ogród fruwających kwiatów składa się z trójwymiarowej masy kwiatów.

Unoszą się one nad ludźmi, a gdy ci poruszają się dalej, ponownie opadają. Przestrzeń artystyczna wypełniona jest po brzegi unoszącymi się w powietrzu kwiatami. W muzeum stworzono przestrzenie, w których człowiek znajduje się w centrum. Dzięki temu zwiedzający mogą swobodnie przechadzać się po trójwymiarowej, wypełnionej kwiatami przestrzeni. W przypadku spotkania w niej innych zwiedzających ich przestrzenie łączą się w jedną.

Mówi się, że ogrody zen powstały jako miejsce, w którym grupy kapłanów Zen ćwiczą stawanie się jednością z naturą. W jednym z chińskich koanów zen (koan to pytanie lub odpowiadanie będące częścią szkolenia teologicznego kapłanów Zen) pt. „Kwiat Nansena” mężczyzna imieniem Rikukô Taifu, podczas rozmowy z Nansenem, powiedział: "Jak mówi Jô Hoshi, >>Niebo i ja wyrastamy z tego samego korzenia. Wszystko, również i ja, pochodzi z tej samej materii<<. To wspaniałe! Wskazując palcem na kwiat w ogrodzie, Nansen powiedział: >>Dziś ludzie patrzą na ten kwiat, jak gdyby znajdowali się we śnie<<”.

Dzieło to pozwala zwiedzającym zanurzyć się w kwiatach, zjednoczyć się z ogrodem. Gdy człowiek staje się jednością z kwiatami i patrzy na nie, one odwzajemniają spojrzenie. Możliwe, że niektórzy tak naprawdę po raz pierwszy patrzą na kwiaty.

Kwiaty kwitnące w powietrzu to epifityczne orchidee. Epifity występują niezwykle często w rodzinie orchidei, a orchidee epifityczne mogą rosnąć bez ziemi, wchłaniając wodę z powietrza. Kwiaty użyte w dziele są żywe, cały czas rosną i kwitną z każdym dniem.

Mówi się, że orchidee były ostatnimi roślinami, które pojawiły się na Ziemi. Grunt pokryty był już innymi roślinami, dlatego w toku ewolucji orchidee wykształciły zdolność życia na kamieniach i drzewach, czyli tam, gdzie inne rośliny by nie przetrwały. Orchidee posiadają zdolność szybkiego przystosowywania i rozprzestrzeniania się. Szacuje się, że tylko dzikich odmian tej rośliny jest od 25 do 30 tys. Prawdopodobnie charakteryzuje się ona największą liczbą odmian wśród wszystkich roślin. Niestety wiele z nich jest zagrożonych z uwagi na utratę naturalnych siedlisk lub nadmierną eksploatację w wyniku rozwoju cywilizacyjnego.

Nasiona orchidei są drobne jak pył, z niedojrzałymi zarodkami, bez bielma i niewielką zdolnością magazynowania substancji odżywczych. W przyrodzie kiełkowanie nasiona wymaga symbiozy z określonym grzybem, a symbiotyczny grzyb dostarcza substancji odżywczych. Nasiona nie posiadają rezerwy niezbędnej do kiełkowania i nie mogą wypuszczać pędów, co zdawałoby się przeczyć samej istocie nasiona. Nasiona powinny również stanowić magazyn potrzebny młodym roślinom do kiełkowania, jednak ostatnia odmiana orchidei, jaka pojawiła się na Ziemi, wyzbyła się również i tej właściwości. Wszystko to skłania do refleksji nad ścieżkami, jakie obiera ewolucja.

Wiadomo, że ewolucja orchidei przebiegała równolegle z pewnymi owadami przenoszącymi pyłek, których dynamiczna ewolucja ma prawdopodobnie cały czas miejsce. Od aktywności tych owadów zależy intensywność aromatu wydzielanego przez kwiaty w przestrzeni artystycznej. Dlatego też panujący w niej zapach zmienia się w zależności od pory dnia.

Moss Garden of Resonating Microcosms- Solidified Light Color, Sunrise and Sunset (Ogród mchów, rezonujących mikrokosmosów - kolor światła stałego, wschód i zachód słońca)

teamLab, 2021, interaktywna instalacja cyfrowa, ciągła, oprawa dźwiękowa: Hideaki Takahashi

Materiał ilustracyjny: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

Wraz ze wschodem słońca owoidy zaczynają odzwierciedlać otaczający je świat. Popchnięte przez człowieka albo podmuch wiatru opadają, by ponownie się podnieść, wydając przy tym rezonujący dźwięk. Znajdujące się w otoczeniu inne owoidy reagują jeden po drugim, rezonując tym samym dźwiękiem.

Podczas zachodu słońca owoidy świecą własnym światłem. Popchnięty przez człowieka albo podmuch wiatru owoid opada, by ponownie się podnieść, wydając przy tym dźwięk i emitując światło o kolorze charakterystycznym dla dźwięku. Otaczające go inne owoidy również reagują jeden po drugim, wydając ten sam dźwięk i emitując światło o tym samym kolorze, które rezonuje.

Gdy wiatr ucicha i ludzie ich nie popychają, owoidy zaczynają powoli migotać. Ponieważ kolor owoidów tworzy światło, mogą one emitować 61 różnych kolorów światła stałego.

[Następujące prace wciąż są dostępne dla zwiedzających]

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People – Infinity

teamLab, 2016-2018, interaktywna instalacja cyfrowa, ciągła, oprawa dźwiękowa: Hideaki Takahashi

The Infinite Crystal Universe

teamLab, 2018, interaktywna instalacja rzeźb świetlnych, LED, ciągła, oprawa dźwiękowa: teamLab

Floating in the Falling Universe of Flowers

teamLab, 2016-2018, interaktywna instalacja cyfrowa, ciągła, oprawa dźwiękowa: Hideaki Takahashi

Expanding Three-Dimensional Existence in Transforming Space - Flattening 3 Colors and 9 Blurred Colors, Free Floating

teamLab, 2018, interaktywna instalacja, ciągła, oprawa dźwiękowa: Hideaki Takahashi

* teamLab Planets, obejmujące powyższe cztery ogromne przestrzenie artystyczne, to muzeum, w którym brodzi się po wodzie i przemierza ogród, stając się jednością z kwiatami.

[podsumowanie wystawy]

teamLab Planets TOKYO

Czas trwania: 7 lipca 2018 r. – koniec 2022 r.

Miejsce: teamLab Planets TOKYO (6 Chome-1-16 Toyosu, Koto City, Tokyo)

Godziny otwarcia:

Czerwiec pon. - piąt. 10:00 - 18:00 / sob., niedz., święta 09:00 - 19:00

*Ostatni zwiedzający wpuszczani są na 30 minut przed zamknięciem

Lipiec pon. - piąt. 10:00 - 20:00 / sob., niedz., święta i 22 lipca 09:00 - 20:00

*Ostatni zwiedzający wpuszczani są na 1 godzinę przed zamknięciem

Dni zamknięcia: 1 lipca, 20 lipca

Bilety:

Bilet wejścia

Dorośli (od 18. roku życia): 3200 JPY

Studenci / uczniowie szkół zawodowych: 2500 JPY

Uczniowie gimnazjów / szkół średnich: 2000 JPY

dzieci (w wieku 4-12 lat) 300 JPY

dzieci (w wieku 3 lat i młodsze) za darmo

Seniorzy (od 65. roku życia): 2400 JPY

Osoby niepełnosprawne: 1600 JPY

* Ceny i godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Zapraszamy na oficjalną stronę internetową, na której zamieszczane są aktualne informacje.

Oficjalne profile w mediach społecznościowych:

Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19:

Muzeum stosuje środki zapobiegania infekcjom w postaci ograniczeń dla zwiedzających. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.

PLANETS Co., Ltd.

Organ zarządzający obiektami teamLab Planets TOKYO

Adres: Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

[teamLab]

teamLab (zał. 2001 r.) to kolektyw artystyczny i interdyscyplinarny zespół wybitnych specjalistów – artystów, programistów, animatorów grafiki komputerowej, matematyków i architektów wspólnie działających na styku sztuki, nauki, technologii i przyrody.

Celem teamLab jest poszukiwanie nowej relacji pomiędzy własnym „ja” a światem i nowych sposobów postrzegania świata dzięki sztuce. Aby zrozumieć otaczający nas świat, dzielimy go na niezależne całości o widzialnych granicach. teamLab stawia sobie za cel przekraczanie tych granic naszego postrzegania świata, relacji pomiędzy własnym „ja” a światem i ciągłości czasu. Wszystko istnieje w ciągłym, kruchym ale cudownym trwaniu życia, które nie ma granic.

teamLab jest tematem licznych wystaw na całym świecie, m.in. w obiektach w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Singapurze, Dolinie Krzemowej, Pekinie, Tajpeju oraz Melbourne. Stałe muzeum teamLab Borderless otwarto na Odaibie w Tokio w czerwcu 2018 r., a teamLab Borderless Shanghai w szanghajskiej dzielnicy Huangpu udostępniono zwiedzającym w listopadzie 2019 r. teamLab Planets w Toyosu (Tokio), ogromna przestrzeń, w której można się zanurzyć, jest dostępna dla zwiedzających do końca 2022 r. W czerwcu 2020 r. w Makau otwarto wielkoskalową stałą wystawę eamLab SuperNature. Z kolei wystawę przedstawiającą cały dorobek teamLab, zatytułowaną VOLVO teamLab: A Forest Where Gods Live (VOLVO teamLab, las, w którym żyją bogowie), będzie można zobaczyć od 16 lipca w Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs na wyspie Kiusiu.

Prace teamLab są prezentowane na wystawach stałych w Museum of Contemporary Art w Los Angeles, Art Gallery of New South Wales w Sydney; Art Gallery of South Australia w Adelaide; Asian Art Museum w San Francisco; Asia Society Museum w Nowym Jorku; Borusan Contemporary Art Collection w Stambule; National Gallery of Victoria w Melbourne i Amos Rex w Helsinkach.

teamLab reprezentowany jest przez Pace Gallery, Martin Browne Contemporary, i Ikkan Art.

