Lionbridge 收購 Rocket Sound，進一步強化全球音訊能力

麻薩諸塞州沃爾瑟姆市訊--(BUSINESS WIRE)--《美國商業資訊》─Lionbridge 身為首屈一指的電玩遊戲全球化和發佈商合作夥伴，宣佈收購總部位於加州洛杉磯的聲音服務公司 Rocket Sound。

這項收購將把 Rocket Sound 納入 Lionbridge 旗下快速成長的 Lionbridge Games，此部門為遊戲開發者、發行商以及平台業者提供完善且全方位的端對端測試、音訊、本地化和群眾服務。

Rocket Sound 是世界一流的聲音服務公司，專為電玩遊戲和媒體產業提供服務，擁有豐富業界經驗，成功協助西岸和亞洲的 AAA 客戶催生許多複雜和高風險的遊戲專案。

Lionbridge Games 總經理 Tugdual Delisle 表示：「Lionbridge Games 與 Rocket Sound 在 AAA 專案的合作上一直都很成功。為了因應不斷成長的環太平洋本地化業務需求，我們決定建立內部配音製作的能力並設立洛杉磯工作室，而 Rocket Sound 自然成為我們的首選。隨著 Rocket Sound 的加入，我們現在能夠為客戶提供全方位的音訊創作和本地化服務，並提供洛杉磯頂級選角、表演、錄製、導演和後期製作服務的管道。透過這些專業，Lionbridge Games 得以為客戶提供更優質的支援，協助客戶打造卓越的遊戲體驗，服務北美和使用英語的遊戲玩家。」

Rocket Sound 這家最先進的聲音工作室位於洛杉磯北好萊塢地區，由遊戲業界資深人士，也是全球極為知名的遊戲音訊權威 Tom Hays 於 2013 年創立。

Rocket Sound 執行長 Tom Hays 表示：「Lionbridge Games 在內容和音訊本地化方面，均擁有豐富經驗和全球規模。Rocket Sound 在遊戲聲音方面也具有深厚業界經驗，並擅長協助亞洲發行商和開發者將產品本地化成英文。兩者聯手的完美整合能力，更能讓 Lionbridge Games 提供並交付全球化的音訊解決方案，協助客戶加速將遊戲推向市場，讓音訊在全球各地有一致的品質。我們將攜手合作，提供無與倫比的解決方案，致力將 AAA 遊戲推向全球市場。」

關於 Lionbridge

Lionbridge 與品牌商合作打破語言壁壘，在全世界架設溝通的橋樑。25 年來，我們提供 350 多種語言的翻譯和本土化解決方案，協助企業與其全球客戶和員工建立聯繫。我們世界一流的平台匯聚了來自全球各地充滿熱情的專家，由他們所組成的網路與品牌商合作，共同創造具有豐富文化特色的體驗。我們熱衷於語言藝術，並利用最好的人力和機器智慧來促進理解，與我們客戶的客戶形成共鳴。Lionbridge 總部位於麻薩諸塞州沃爾瑟姆市，在全球 23 個國家/地區設有解決方案中心。如需了解更多資訊，歡迎前往 www.lionbridge.com。

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