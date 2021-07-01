Lionbridge 收购 Rocket Sound 以加强公司的全球音频能力

马萨诸塞州沃尔瑟姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)—知名视频游戏全球化和发行服务合作商 Lionbridge 收购总部位于加利福尼亚州洛杉矶的声音服务公司 Rocket Sound。

收购完成后，Rocket Sound 将加入 Lionbridge Games。Lionbridge Games 是 Lionbridge 旗下发展迅速的事业部，为游戏开发者、发行商和平台运营商提供全套的端到端测试、音频、本地化和众包服务。

作为业内领先的声音服务公司，Rocket Sound 为视频游戏和媒体行业提供专业的服务，在帮助西海岸和亚洲的 AAA 客户成功发行复杂、高风险的游戏方面拥有丰富的经验。

Lionbridge Games 董事总经理 Tugdual Delisle 表示：“多年来，Lionbridge Games 与 Rocket Sound 在 AAA 游戏方面的合作一直都很成功。因此，当我们为了支持不断增长的环太平洋本地化业务而决定建立内部配音制作能力并设立洛杉矶工作室时，Rocket Sound 自然成为了我们的首选。随着 Rocket Sound 加入我们的工作室网络，我们现在能够为客户提供全套的音频制作和本地化服务，并为他们提供获得洛杉矶优质的选角、表演、录制、导演和后期制作服务的渠道。凭借这些能力，Lionbridge Games 将能够更好地支持客户为北美和使用英语的游戏玩家创造卓越的游戏体验。”

Rocket Sound 先进的声音工作室位于洛杉矶北好莱坞地区，由游戏行业资深人士、全球游戏音频权威之一 Tom Hays 创立于 2013 年。

Rocket Sound 首席执行官 Tom Hays 表示：“Lionbridge Games 在内容和音频本地化方面具有成熟的能力和覆盖全球的规模。而 Rocket Sound 在游戏声音方面具有丰富的经验，并且拥有为亚洲发行商和开发者将产品本地化为英文的专业技能。二者联手是完美的组合。凭借整合后的能力，Lionbridge Games 将能够提供和交付更具集成优势的全球音频解决方案，帮助客户缩短上市时间并提高其游戏声音在全球范围内的一致性。我们将携手提供非常强大的解决方案，共同将 AAA 级游戏推向全球市场。”

关于 Lionbridge

Lionbridge 与众多品牌合作打破语言壁垒，在全世界架设沟通的桥梁。25 年来，我们提供了超过 350 种语言的翻译和本地化解决方案，帮助各个公司与其全球客户和员工建立联系。我们卓越的平台汇聚了来自全球各地充满激情的专家，由他们所组成的网络与各个品牌紧密合作，共同创造具有丰富文化特色的体验。我们热衷于语言艺术，并利用最好的人才资源和机器智能来促进理解，与我们客户的客户形成共鸣。Lionbridge 总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在 23 个国家/地区设有解决方案中心。如需了解更多信息，请访问 www.lionbridge.com。

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