Reply posizionata da Gartner tra i Leader nel Magic Quadrant per i servizi di implemetazione in ambito CRM e Customer Experience datato maggio 2021

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Per il secondo anno consecutivo, Reply è stata posizionata da Gartner, società internazionale leader nella consulenza strategica e nella ricerca nel campo dell’information technology, tra i Leader nel rapporto Magic Quadrant per i servizi di implementazione in ambito CRM e Customer Experience (CX) a livello globale.

Secondo il rapporto, “Gartner definisce il mercato dei servizi di implementazione CRM e Customer Experience (CX) come servizi basati su progetti che aiutano i clienti a sviluppare una strategia CX e a trasformare il rapporto con i clienti attraverso servizi di consulenza. I fornitori di questo settore progettano, sviluppano, integrano e implementano cambiamenti di processo e soluzioni tecnologiche che migliorano le interazioni tra le organizzazioni e i loro clienti. Questi servizi sono specifici per migliorare le vendite dei clienti, il servizio clienti e le operazioni di marketing e si concentrano sulle interazioni con i clienti.”

Dopo la valutazione di 17 fornitori di servizi di implementatione CRM e CX, Gartner ha posizionato Reply nel quadrante Leader. Secondo il report, "I Leaders all'interno del Magic Quadrant dispongono di un'ampia offerta di competenze commerciali, analitiche e tecniche tra cui CRM, nonché competenze specifiche di settore e nella progettazione digitale, nella realizzazione di strategie CX, nella consulenza aziendale, nell’analisi dei dati, nell’architettura e nella progettazione aziendale. Si tratta di operatori che dimostrano forte crescita, in grado di presidiare più aree geografiche e di garantire un elevato livello di soddisfazione da parte dei clienti.”

L'approccio di Reply al CRM e CX si basa su una "orchestra sinfonica" che consiste nel gestire tutti gli elementi necessari per un progetto di CRM e CX, dall'architettura CX al design digitale e all'UX. Questo approccio consente a Reply di comprendere, progettare e implementare soluzioni di CRM e Customer Experience complesse, combinando analisi della customer journey, UX e digital design, definizione dei processi, nonché delle piattaforme di CRM e delle architetture tecnologiche, data analysis, con un approccio human centric design.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati riconosciuti da Gartner, per la seconda volta consecutiva, come leader nei servizi di implementazione in ambito CRM e Customer Experience. Uno scenario completamente nuovo si sta costruendo e sta evolvendo davanti ai nostri occhi sia da una prospettiva aziendale che strategica. Per affrontare le nuove sfide, le imprese devono ripensare ed evolvere i propri modelli di business e operativi, sfruttando le opportunità derivanti da tecnologie come AI, ML e RPA ", ha affermato Elena Previtera, Senior Partner di Reply. "Grazie alla profonda esperienza nella gestione di scenari digitali complessi, Reply supporta i clienti nel comprendere e mappare le nuove esigenze, problematiche e opportunità generate da questa nuova realtà per generare esperienze di valore".

Gartner “Magic Quadrant for CRM and Customer Experience Implementation Services,” Brett Sparks, et al, 18 May 2020

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e sui media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati per i nuovi paradigmi di IA, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com