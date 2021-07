Le SMC Group et EMCVPA s'associent pour stimuler les industries créatives de la Jamaïque

KINGSTON, Jamaïque--(BUSINESS WIRE)--Le secteur créatif de la Jamaïque a reçu un élan majeur grâce à un partenariat entre l'agence mondiale de marketing du divertissement, le SMC Group, et le Edna Manley College of the Visual and Performing Arts (EMCVPA). Cet arrangement vise à favoriser le développement des talents jamaïcains et des industries créatives de l'île.

L'entreprise commencera par un investissement dans le développement d'un studio de production musicale pour soutenir les auteurs-compositeurs, producteurs et artistes locaux. SMC a également l'intention de recruter des étudiants de l'EMCVPA pour des apprentissages et des stages. Cette initiative novatrice améliorera la production musicale et audio, l'animation ainsi que les spécialisations en danse du College.

Ce partenariat est le plus récent développement positif dans les industries créatives de l'île qui ont connu une croissance considérable ces dernières années.

Dans l'industrie cinématographique, plus de 4 000 emplois liés au cinéma ont été créés au cours des trois dernières années tandis qu'environ 150 productions étrangères sont facilitées par an. Plus de 3 milliards JMD de dépenses de production cinématographique ont contribué au PIB au cours des deux dernières années, et environ 65 à 70 % des équipes embauchées sur la plupart des productions cinématographiques internationales en Jamaïque sont locales.

Le pays a également un secteur de l'animation en pleine croissance puisque 15 studios locaux ont participé à des programmes dirigés par le gouvernement pour augmenter leur rentabilité et leur durabilité.

Le PDG du SMC Group, Maurice Hamilton, a révélé que la collaboration entre le groupe et EMCVPA contribuera aux progrès déjà réalisés dans les industries créatives en augmentant les investissements soutenant les talents et contenus dans les secteurs de la musique et de l'audiovisuel.

« Il s'agit de la première étape d'une initiative passionnante visant à établir la Jamaïque, puis la région des Caraïbes au sens large, en tant que pôle créatif qui développera des créatifs et des commerciaux, ainsi que du contenu. », a commenté le PDG. « Et pour SMC, cela crée un vivier solide et efficace de créatifs au service de nos clients mondiaux. »

Le PDG a également révélé que SMC a l'intention de construire un centre d'excellence en Jamaïque et s'engagera dans des investissements supplémentaires et des partenariats locaux.

« Nous voulons nous assurer que notre engagement envers les talents jamaïcains est substantiel, » a-t-il insisté. « Grâce à une meilleure formation et des financements, ainsi que via notre réseau sur le marché mondial, nous pouvons fournir une plateforme à partir de laquelle les talents jamaïcains peuvent s'épanouir à l'international. »

Au fil des ans, l'île a vu plusieurs entreprises dirigées par le secteur privé, le secteur public ou les deux, tenter de faire progresser l'industrie créative. Des programmes tels que le programme Business of Sustainability for Studios (BOSS), le programme de développement de films JAFTA Propella et l'initiative Film Lab aident les entrepreneurs à développer leurs studios d'animation et de production cinématographique et à accroître le développement de contenu.

Dans l'esprit de ces collaborations entre les parties prenantes de l'industrie, Diane Edwards, présidente de l'agence jamaïcaine de promotion des investissements et des exportations, JAMPRO, a salué la coopération entre SMC et EMCVPA.

« Chez JAMPRO, nous pensons que le partenariat est essentiel pour développer les industries locales et créer des opportunités précieuses pour les Jamaïcains, nous sommes donc ravis de voir cet accord entre SMC et Edna Manley College., » a-t-elle dit.

La vice-principale de l'administration et du développement des ressources de l'EMCVPA, Mme Kerry Ann Henry, a partagé son enthousiasme pour le partenariat et a expliqué que ses objectifs étaient conformes à la mission du College. Elle a déclaré : « Ce partenariat ne fera pas que renforcer nos organisations respectives ; il bénéficiera énormément au pays dans les domaines liés aux arts visuels et de la scène. »

À propos du SMC Group

Le SMC Group opère sur 17 marchés à travers le monde et a travaillé sur des campagnes pour des marques comme The Coca-Cola Company, Net-A-Porter, Unilever, Diageo, Cartier et une multitude de marques mondialement reconnues. Leurs projets ont également impliqué des célébrités comme l'olympien jamaïcain Usain Bolt, le groupe pop coréen BTS, la superstar colombienne Maluma et des célébrités américaines telles que Kevin Hart, Jason Derulo et Kanye West.

À PROPOS DE JAMPRO

La mission de la Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) est de stimuler le développement économique par le biais d’une croissance des investissements et des exportations. JAMPRO est une agence du ministère de l’Industrie, de l’Investissement et du Commerce.

Pour plus d’informations sur JAMPRO, veuillez visiter https://dobusinessjamaica.com/.

