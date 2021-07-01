Andersen Global開始進軍挪威市場

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與Brækhus法律事務所簽署合作協定，開始進軍挪威市場。隨著該組織在整個北歐地區的關鍵市場持續擴張，其北歐業務版圖也不斷擴大。

Brækhus是位於奧斯陸的全方位服務型法律事務所，由執行合夥人Frank C. Aase領導。該事務所擁有27名合夥人和超過70名專業人士，業務範圍涵蓋公司法、商法、購併、銀行和金融、稅務諮詢、結構化和法規遵循、訴訟、房地產、能源、建築、私人客戶服務、勞動法、科技、電子商務和智慧財產權。

Frank表示：「透過堅持透明度和始終如一的高專業水準，我們希望能建立長期穩定的合作關係，為我們的客戶創造附加價值。與Andersen Global的合作協定非常契合我們的國際策略，完美補強了我們現有的國際法律和稅務聯絡點。安達信會計師事務所(Arthur Andersen)前合夥人、稅務合夥人Nils Eriksen將協助我們與Andersen Global的成員事務所和合作事務所展開合作。本事務所與該組織的文化綜效也加強了我們的願景，使我們能夠在全球順暢無縫地為客戶提供一流的創新解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Brækhus因豐富的執業經驗、深厚的法律專長以及為客戶提供獨立綜合解決方案的出眾能力而備受讚譽。挪威是我們擴張策略中非常重要的市場，我們與Nils、Frank及其團隊之間無與倫比的默契配合，讓我們在該地區的現有平臺如虎添翼。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾277個地點發展業務。

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