Andersen Global开始进军挪威市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与Brækhus律师事务所签署合作协议，开始进军挪威市场。随着该组织在整个北欧地区的关键市场持续扩张，其北欧业务版图也不断扩大。

Brækhus是一家位于奥斯陆的全服务型律师事务所，由执行合伙人Frank C. Aase领导。该律所拥有27名合伙人和超过70名专业人士，业务范围涵盖公司法、商法、并购、银行和金融、税务咨询、结构化和合规、诉讼、房地产、能源、建筑、私人客户服务、劳动法、技术、电子商务和知识产权。

Frank表示：“通过坚持透明度和始终如一的高专业水准，我们希望能建立长期稳定的合作关系，为我们的客户创造附加价值。与Andersen Global的合作协议非常契合我们的国际战略，完美补充了我们现有的国际法律和税务联络点。安达信会计师事务所(Arthur Andersen)前合伙人、税务合伙人Nils Eriksen将协助我们与Andersen Global的成员律所和合作律所开展合作。我们律师事务所与该组织的文化协同作用也加强了我们的愿景，使我们能够在全球范围内为客户无缝提供一流的创新解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Brækhus因丰富的执业经验、深厚的法律专长以及为客户提供独立综合解决方案的出众能力而备受赞誉。挪威是我们扩张战略中非常重要的市场，我们与Nils、Frank及其团队之间无与伦比的默契配合让我们在该地区的现有平台如虎添翼。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾277个地点开展业务。

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