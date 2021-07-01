巴西領先化學品經銷商改由Rimini Street為其SAP S/4HANA提供支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，總部位於聖保羅的巴西領先的化學品經銷商quantiQ已改由Rimini Street為其SAP S/4HANA提供支援服務。透過改用Rimini Street的服務，與取得供應商支援服務的支出相比，quantiQ可節省75%的總支援成本。該公司計畫重新分配因此釋放出來的資金和資源，用於加強整個公司的創新和提升流程效率，包括建立新的客戶入口網站、電子商務計畫以及落實智慧自動化和RFID功能。這些措施被認為是保持競爭優勢以及為客戶和合作夥伴提供更好服務的必要項目。

Rimini Street的支援服務改善工作流程和營運效率

quantiQ是GTM Holdings S.A. Advent International (GTM)的子公司，是一家開發、測試、儲存和處理化學品的經銷商。GTM在拉丁美洲擁有11家辦事處，員工逾1,000人，並且即將在美國和中國設立新的辦事處。GTM於2017年收購quantiQ時就存在對提升效率的需求，並計畫重組quantiQ的業務流程。而部署SAP S/4HANA也在這一流程之列。

2020年初，quantiQ的策略是建立一個新的混合技術平臺。由於疫情造成建設中斷，該公司需要加快這一策略，並快速實作數位化措施。此外，quantiQ還希望提高其營運效率，並從企業資源規劃(ERP)投資中獲得最大收益。quantiQ之所以為SAP S/4HANA選擇Rimini Street的支援服務，是因為Rimini Street在幫助客戶實現ERP系統價值最大化以及策略規劃和執行業務驅動型IT藍圖方面的專長。透過改用Rimini Street的支援服務，quantiQ能夠節省與供應商支援相關的大量成本，並將其再投資於關鍵的數位化專案。他們現在還獲得了更高品質的支援，包括為他們的所有客製化功能提供的支援以及針對他們的整合需求提供的幫助。

quantiQ資訊長Jessé Gusmão表示：「我們希望成為化學品經銷行業數位化轉型的領導者。我們與Rimini Street的合作將充分利用我們的能力，使我們的業務更具策略性和導向性，並能夠投資於新的計畫，從而可以提高我們所提供服務的價值和品質，確保客戶認為我們的業務具有可靠性和創新性。」

針對SAP S/4HANA的專家支援

Rimini Street針對SAP S/4HANA的支援服務能幫助穩定和最佳化當前版本的執行，避免持續升級和更新所帶來的混亂，並將資源集中用於在S/4HANA基礎上的創新和流程效率的提升。Rimini Street針對SAP S/4HANA提供全面支援服務，包括針對自訂程式碼以及稅務、法律和監管更新的支援。該公司的專家工程師還為quantiQ的內部團隊提供關於策略應用藍圖規劃以及專門的互通性解決方案的指導和諮詢服務。

Gusmão繼續道：「Rimini Street針對S/4HANA的支援服務採用差異化支援模式，我們對此很滿意。Rimini Street的10分鐘內回應服務層級協定(SLA)讓我們的IT部門非常放心，因為他們知道我們的支援服務合作夥伴能超快回應，而且擁有經驗豐富的工程師，可以處理任何問題。我們可以以更高的效率專注於我們的業務措施，而不用浪費更多的時間來管理IT支援請求。」

Rimini Street拉丁美洲總經理Edenize Maron表示：「不管是當前正在執行S/4HANA、考慮未來移轉至S/4HANA，還是目前不確定是否將S/4HANA納入計畫之內的SAP授權持有企業，Rimini Street屢獲殊榮的支援服務都能幫助他們實現投資效益最大化，並幫助他們重新掌控自己的IT藍圖。Rimini Street很榮幸能夠幫助quantiQ鞏固其在拉丁美洲的創新領導地位，並擴大其專注於客戶需求的投資。與quantiQ一樣，Rimini Street的所有客戶都能取得具有策略性的優質ERP支援服務，從而最佳化其資源，幫助他們迎接持續的市場挑戰，同時實現成長。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,000家全球性組織、財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，在Facebook 和LinkedIn上掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的材料弱點的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2021年3月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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