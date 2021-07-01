巴西领先化学品分销商改由Rimini Street为其SAP S/4HANA提供支持服务

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，总部位于圣保罗的巴西领先的化学品分销商quantiQ已改由Rimini Street为其SAP S/4HANA提供支持服务。通过改用Rimini Street的服务，与获取供应商支持服务的支出相比，quantiQ可节省75%的总支持成本。该公司计划重新分配因此释放出来的资金和资源，用于加强整个公司的创新和提升流程效率，包括建立新的客户门户、电子商务计划以及落实智能自动化和RFID功能。这些举措被认为是保持竞争优势以及更好地服务客户和合作伙伴的必要项目。

Rimini Street的支持服务改善工作流程和运营效率

quantiQ是GTM Holdings S.A. Advent International (GTM)的子公司，是一家开发、测试、储存和处理化学品的分销商。GTM在拉美拥有11家办事处，员工逾1,000人，并且即将在美国和中国设立新的办事处。GTM于2017年收购quantiQ时就存在对提升效率的需求，并计划重组quantiQ的业务流程。而部署SAP S/4HANA也在这一流程之列。

2020年初，quantiQ的战略是创建一个新的混合技术平台。由于疫情造成建设中断，该公司需要加快这一战略，并快速实施数字化举措。此外，quantiQ还希望提高其运营效率，并从企业资源计划(ERP)投资中获得最大收益。quantiQ之所以为SAP S/4HANA选择Rimini Street的支持服务，是因为Rimini Street在帮助客户实现ERP系统价值最大化以及战略规划和执行业务驱动型IT路线图方面的专长。通过改用Rimini Street的支持服务，quantiQ能够节省与供应商支持相关的大量成本，并将其再投资于关键的数字化项目。他们现在还获得了更高质量的支持，包括为他们的所有定制功能提供的支持以及针对他们的整合需求提供的帮助。

quantiQ首席信息官Jessé Gusmão表示：“ 我们希望成为化学品分销行业数字化转型的领导者。我们与Rimini Street的合作将充分利用我们的能力，使我们的业务更具战略性和导向性，并能够投资于新的计划，从而可以提高我们所提供服务的价值和质量，确保客户认为我们的业务具有可靠性和创新性。”

针对SAP S/4HANA的专家支持

Rimini Street针对SAP S/4HANA的支持服务能帮助稳定和优化当前版本的运行，避免持续升级和更新所带来的混乱，并将资源集中用于在S/4HANA基础上的创新和流程效率的提升。Rimini Street针对SAP S/4HANA提供全面支持服务，包括针对自定义代码以及税务、法律和监管更新的支持。该公司的专家工程师还为quantiQ的内部团队提供关于战略应用路线图规划以及专门的互操作性解决方案的指导和咨询服务。

Gusmão继续道：“ Rimini Street针对S/4HANA的支持服务采用差异化支持模式，我们对此很满意。Rimini Street的10分钟内响应服务水平协议(SLA)让我们的IT部门非常放心，因为他们知道我们的支持服务合作伙伴能超快响应，而且拥有经验丰富的工程师，可以处理任何问题。我们可以以更高的效率专注于我们的业务举措，而不用浪费更多的时间来管理IT支持请求。”

Rimini Street拉美总经理Edenize Maron表示：“ 不管是当前正在运行S/4HANA、考虑未来迁移至S/4HANA，还是目前不确定是否将S/4HANA纳入计划之内的SAP许可持有企业，Rimini Street屡获殊荣的支持服务都能帮助他们实现投资效益最大化，并帮助他们重新掌控自己的IT路线图。Rimini Street很荣幸能够帮助quantiQ巩固其在拉美的创新领导地位，并加大其专注于客户需求的投资。与quantiQ一样，Rimini Street的所有客户都能获取具有战略性的优质ERP支持服务，从而优化其资源，帮助他们迎接持续的市场挑战，同时实现增长。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家罗素2000 (Russell 2000®)指数成分公司，是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过4,000家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，在Twitter上关注@riministreet，在Facebook 和LinkedIn上关注Rimini Street。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长计划的期望以及我们对此类计划的投资的陈述。这些陈述是基于各种假设和管理层当前的期望，并非对实际业绩的预测，也不是对历史事实的陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的持续时间和疫情对我们业务的运营和财务影响及相关的经济影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱我们的业务、我们现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；我们保持一个有效的系统对财报进行内部控制的能力以及我们纠正在内部控制中所找出的材料弱点的能力，包括与会计处理我们的权证有关的内部控制；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用我们最近推出产品和服务的情况，包括我们的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2021年3月3日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险，Rimini Street呈报的Form 10-K未来年报、Form 10-Q季报、Form 8-K当前报告，以及Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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